Oglas

Užas u BiH

Tragedija u Sarajevu: Poginula žena na koju se srušilo stablo pod snijegom

author author
Hina , N1 BiH
|
05. sij. 2026. 10:30
Sarajevo
N1 BiH

Prve ovogodišnje snježne padaline u BiH u ponedjeljak su prouzročile i prvu žrtvu kada se na ženu u Sarajevu pod teretom snijega srušilo stablo, potvrdili su iz Kliničkog centra u tom gradu.

Oglas

Tragedija se zbila u sarajevskom naselju Grbavica u jutarnjim satima.

Veliko stablo visoko desetak metara srušilo se na ženu koja je u tom trenutku prolazila pri čemu je zadobila teške ozljede glave.

Odmah je prevezena u bolnicu, no liječnici joj nisu uspjeli spasiti život.

U Sarajevu je u nedjelju palo oko 40 centimetara mokrog snijega koji je gotovo paralizirao gradski promet.

Komunalne su službe tek u noćnim satima na ponedjeljak raščistile glavne gradske prometnice, dok je pristup dijelovima grada koji su na višim područjima i u ponedjeljak otežan.

Teme
BiH Sarajevo snijeg

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ