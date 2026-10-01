"javnost ima pravo znati"
Orešković: Možda ćemo tek nakon Turudića saznati za sve poteze kojima je štitio moćnike iz HDZ-a
Saborska zastupnica i članica Odbora za pravosuđe Dalija Orešković prozvala je glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića zbog postupanja prema kaznenim prijavama Maje Đerek protiv visokih dužnosnika HDZ-a.
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Na Facebooku je ustvrdila da Turudić već 14 mjeseci nije omogućio Đerek uvid u odluku USKOK-a o odbačaju njezinih kaznenih prijava.
"Javnost ima pravo znati, to je ustavno i zakonom zaštićeno pravo. Kada Glavni državni odvjetnik odbija dostaviti rješenje o odbačaju kaznenih prijava protiv moćnih ljudi unutar HDZ-a, javnost s pravom zaključuje da se time štiti kriminal u samom vrhu države. Kakav je to Glavni državni odvjetnik koji štiti one koje bi trebao kazneno progoniti? Ivan Turudić račune polaže HDZ-u, o čijoj saborskoj većini ovisi, ali ne i javnosti", napisala je Orešković.
Navodi da je na Odboru za pravosuđe pitala Ivana Turudića zašto mjesecima nitko ne može dobiti uvid u odbačene kaznene prijave Maje Đerek, u kojima su, kaže, glavni akteri Plenkovićevi najbliži suradnici, Banožić, Frka Petešić i Bačić.
"Umjesto odgovora, Turudić je pokušao obmanuti javnost tvrdeći kako Maja Đerek ima pravo dobiti odluku o kaznenoj prijavi, iako zna kako ga je Maja Đerek još u kolovozu 2025., dakle prije 14 mjeseci, osobno tražila da joj se kao prijaviteljici omogući uvid u razloge zašto je USKOK odbacio njezine prijave, a koje se tiču višemilijunske štete po državni proračun.
Ne samo da je Turudić tada potpuno ignorirao (urudžbirani) zahtjev Maje Đerek naslovljen na njega osobno. Nakon tri mjeseca, njemu podređeni šef USKOK-a, Sven Mišković, izrijekom je odbio dozvoliti Maji Đerek uvid u spis i odbačaj njezine kaznene prijave.
Upravo zato, ljubaznošću Novog sindikata, objavljujem dopis Maje Đerek i odgovor šefa USKOK-a, koji potpuno demantiraju javne obmane Ivana Turudića", napisala je.
Orešković je dodala da ovaj slučaj prikazuje Turudića kao "osobu koja pokriva Plenkovićevu razgranatu kriminalnu hobotnicu čiji su kraci odavno zahvatili vrijednu državnu imovinu".
"Koliko sam obaviještena, Maja Đerek će uskoro podnijeti novi zahtjev pa da vidimo hoće li Turudić popustiti pod pritiskom javnosti i dati na uvid ono što već 14 mjeseci skriva. Ili ćemo tek nakon Ivana Turudića saznati za sve poteze kojima je štitio moćne ljude iz HDZ-a...", zaključila je.
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