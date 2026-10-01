Orešković: Možda ćemo tek nakon Turudića saznati za sve poteze kojima je štitio moćnike iz HDZ-a

"Koliko sam obaviještena, Maja Đerek će uskoro podnijeti novi zahtjev pa da vidimo hoće li Turudić popustiti pod pritiskom javnosti i dati na uvid ono što već 14 mjeseci skriva. Ili ćemo tek nakon Ivana Turudića saznati za sve poteze kojima je štitio moćne ljude iz HDZ-a...", zaključila je.