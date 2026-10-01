Premijer na Vladi o Poljudu, ulaganju u željeznice, sezoni...

U razvoj županije uloženo je 1,7 mlrd eura, rekao je premijer nabrajajući projekte koji su realizirani, a uglavnom se radi o ulaganjima u prometnu infrastrukturu. Plenkvoić kaže kako su u tijeku i velika ulaganja u kulturu te vodno-komunalnu infrastrukturu i CGO u Lećevici te gradnju obrazovnih ustanova.