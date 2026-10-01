politički izazov
Premijer na Vladi o Poljudu, ulaganju u željeznice, sezoni...
U Zagrebu je održana sjednica Vlade.
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Uvodno se ministrima obratio premijer Andrej Plenković.
Ulaganja u Split
Plenković je u srijedu boravio u Splitu, zahvalio je splitskom županu Blaženku Bobanu na gostoprimstvu.
U razvoj županije uloženo je 1,7 mlrd eura, rekao je premijer nabrajajući projekte koji su realizirani, a uglavnom se radi o ulaganjima u prometnu infrastrukturu. Plenkvoić kaže kako su u tijeku i velika ulaganja u kulturu te vodno-komunalnu infrastrukturu i CGO u Lećevici te gradnju obrazovnih ustanova.
Govorio je i o potporama za izgradnju sportske infrastrukture, stadiona na Brodarici, ulaganjima u obnovu Gripa.
Što se tiče obnove Poljuda, Plenković kaže kako je to jedan od projekata od nacionalnog interesa te da će Vlada sufinancirati taj projekt.
Ulaganje u željeznice
Gradi se drugi kolosijek na dionici Dugo Selo - Novska. Izvođač je indijska kompanija s nizom međunarodnih referenci, kaže Plenković i dodaje da se dionica dovrši u narednih nekoliko godina. Nakon ulaganja u ceste, luke i zračne luke vrijeme je za modernizaciju željeznica, poručuje premijer.
Otvorena je obnovljena zgrada ALU-a u Zagrebu, riječ je o obnovi tri zgrade vrijednoj 41 milijun eura. Do kraja godine očekuje se do kraja godine i dovršetak obnove zgrade na Jabukovcu čime će biti u potpunosti dovršena obnova ALU-a.
Dan starijih osoba
Plenković je čestitao Dan starijih osoba poručivši da kontinuirano rade na poboljšanju njihovog položaja. Rezultat toga je da je od 2016. prosječna mirovina povećana za gotovo 114 posto.
"Danas ona s godišnjim dodatkom iznosi 780 eura. obećali smo da će do 2028. godine doći između 750 i 800 eura. Najniža mirovina je narasla čak 141 posto", nabraja Plenković.
Rekordna sezona
Želim spomenuti i vrlo važne podatke koje je objavio HNB o prihodima od stranih turista.
"Za očekivati je da će ova sezona biti uspješnija od rekordne 2025.", kaže premijer.
Zahtjev za opoziv
Na dnevnom redu sjednice su izmjene odnosno dopune paketa pravosudnih zakona, među njima i Zakona o kaznenom postupku, Vlada će se očitovati Hrvatskome saboru o prijedlogu za pokretanje pitanja povjerenja premijeru Andreju Plenkoviću, koji su podnijela 54 zastupnika, a donijet će i odluku o osnivanju Nacionalnog koordinacijskog tijela za biogospodarstvo.
Plenković u uvodnom obraćanju nije spomenuo zahtjev za njegov opoziv.
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