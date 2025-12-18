Preminuo četnički vojvoda koji je sudjelovao u opsadi Sarajeva, Dodik ga nazvao časnim i hrabrim borcem

"Danas nas je napustio vojvoda Slavko Aleksić, veliki domoljub koji je ostavio neizbrisiv trag u povijesti srpskog naroda. Čovjek koji je svoju dužnost obavljao časno, odgovorno i predano. Slavko Aleksić ostat će upamćen kao iznimno hrabar i častan borac na sarajevsko-romanijskom ratištu. U ovim tužnim trenucima upućujem izraze najdublje sućuti obitelji, suborcima i prijateljima. Neka mu je vječna slava i hvala za sve što je učinio za svoj narod i domovinu", tužan je Dodik.