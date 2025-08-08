Oglas

Pucnjava u Budvi: Jedna osoba ranjena, policija na terenu

author
N1 Info
|
08. kol. 2025. 08:29
policija crna gora - AFP
SAVO PRELEVIC / AFP

Budvanin Marko Ljubiša Kan ranjen je na bazenu hotela u Pržnu, nakon što je na njega pucano iz vatrenog oružja, potvrdili su Vijestima svjedoci.

Prema istim informacijama, Kan je prethodno bio u društvu koje se potom razišlo, a kada je ostao sam, jedna osoba koja je također bila na hotelskom bazenu zapucala je prema njemu.

Napadač je u bijegu. Policija je na mjestu događaja.

Ljubiša je zadobio ozljede koje nisu opasne po život i medicinski je zbrinut.

"Službenici Odjela sigurnosti Budva postupaju po prijavi da je u kompleksu jednog hotela došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane nepoznate osobe, pri čemu je ozlijeđena osoba M.Lj, a koja za sada, prema preliminarnim informacijama, nije u životnoj opasnosti, te je medicinski zbrinuta“, priopćila je Uprava policije, a pišu Vijesti.me.

Na mjestu događaja nalazi se i državna tužiteljica iz Višeg državnog odvjetništva u Podgorici, kako bi obavila očevid.

"Policijski službenici Regionalnog centra sigurnosti 'Jug', u suradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala i drugih organizacijskih jedinica, poduzimaju hitne mjere i radnje na utvrđivanju svih okolnosti događaja, o čemu će javnost biti fazno informirana“, stoji u priopćenju.

Teme
Budva policija pucnjava

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

