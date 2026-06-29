Rekordne temperature i u Srbiji, oporba: Vlast je kriva što se građani ne mogu rashladiti

Tropske temperature u srbijanskoj prijestolnici prate i oštre kritike koje oporba i civilne udruge upućuju na adresu beogradskih vlasti da na gradskim ulicama nije osigurano dovoljno cisterni s vodom za osvježenje, te da nisu primijenjene propisane mjere za zaštitu radnika na otvorenom koji su najizloženiji visokoj temperaturi.