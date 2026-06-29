MARINKO OGOREC
Vojni analitičar o paradi u Parizu: Nije dobro vraćati milo za drago i inatiti se
Vojni analitičar Marinko Ogorec, kod Tihomira Ladišića, u N1 studiju uživo, komentirao je spor premijera i predsjednika Republike oko odlaska Počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Parizu te ratove u Ukrajini i Iranu
Ogorec smatra da je načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid, unatoč mišljenju premijera Andreja Plenkovića i ministra obrane Ivana Anušića da to nije potrebno, obavijestio predsjednika Zorana Milanovića o slanju počasno-zaštitne bojne u Francusku jer je riječ o postrojbi koja predsjednika Republike izravno štiti. U trenutku gostovanja, predsjednik se još nije bio oglasio i nije se znalo da zabranjuje njihov odlazak u Pariz na vojni mimohod povodom proslave dana državnosti Francuske.
Direktno štite predsjednika Republike
"Radi se o pripadnicima počasno-zaštitne bojne, koji direktno štite predsjednika. U tom kontekstu je normalno za očekivati da se od predsjednika traži suglasnost jer se izdvaja određeni dio ljudi iz bojne koja ga štiti. Riječ je o protokolarnom događaju, a ne vojnoj misli ili akciji naših snaga, pa smatram da tu ne bi trebalo biti problema", kazao je Ogorec.
Što se tiče komentara da su pozvane snage zemalja iz tzv. koalicije voljnih, u kojoj Hrvatska vojno ne sudjeluje te da ne bi naši vojnici trebali na mimohod u Pariz jer ni francuski vojnici nisu došli na naš mimohod povodom dana državnosti, a na srpski jesu, Ogorec je istaknuo da je ovo mimohod francuskih snaga, a ne snaga koalicije voljnih te da se ne trebamo inatiti.
"Nije dobro vraćati milo za drago i inatiti se"
"Nije prvi put da Hrvatska sudjeluje u vojnom mimohodu povodom francuskog dana državnosti, a nadam se da nije ni zadnji. Tamo smo pozvani kao zemlja saveznica iz NATO-a. U pitanju je protokolarna aktivnost, isključivo francuska nacionalna stvar – radi se o francuskom nacionalnom ponosu i bilo bi lijepo sudjelovati u tome. A to što francuske snage nisu bile na našem, a jesu na srpskom mimohodu, prvenstveno je pitanje diplomacije i diplomacija to treba riješiti. U svakom slučaju, nije dobro vraćati milo za drago i inatiti se", naglasio je Ogorec.
Koalicija voljnih nije formalna organizacija
Dodao je i kako treba demistificirati tu priču o tzv. koaliciji voljnih jer nije riječ ni o kakvoj formalnoj skupini nego neformalnoj inicijativi dijela članica NATO-a koje su htjele izbjeći disonantne tonove u Savezu.
"Odlaskom Orbana smanjeni su disonantni tonovi, nas se ne gleda kao nekog tko bi anagtažirao snage u sukobu s Rusijom. Ne postoji formalni akt za koaliciju voljnih, nemaju ni formalnu vojnu ni civilnu strukturu", kazao je Ogorec.
Politički sukob premijera i predsjednika nije htio komenirati, ali je rekao kako je moguća zapovijed kojom bi se zabranio odlazak pripadnika počasno-zaštitne bojne na vojni mimohod u Francuskoj. Podsjetio je da je predsjednik Republike dosad samo dvaput intervenirao - odlukom da se naši vojnici neće angažirati u misiji NSATU te odlukom o hitnoj evakuaciji našeg časnika iz Libanona kad je počeo rat u Iranu.
Iran je u boljoj poziciji, SAD i Izrael nisu postigli nijedan cilj
Govoreći o pregovorima SAD-a i Irana o memorandumu o miru, Ogorec je ocijenio da je "Iran u znatno boljoj pozicji jer je izdržao vojne udare i cijelu situaciju nametnutu američko-izraelskom agresijom".
"SAD i Izrael nisu izvršili nijedan cilj koji su si postavili. SAD želi što prije van iz rata, a Izrael želi da se sukob nastavi i da se i dalje destabilizira Bliski istok, u mjeri koja njima odgovara. Memorandum je bio dobra polazna osnova, odgovara Iranu, no još ima prepucavanja, koškanja i borbenih djelovanja pa se potvrđuje misao Sun Tzua da je rat lako početi, ali ga je teško zaustaviti", rekao je istaknuti vojni analitičar Ogorec.
Hormuški tjesnac - najjače strateško oružje Irana
Dodao je i kako je Hormuški tjesnac pravo strateško oružje Irana jer ga mogu tući s tri strane ili mogu zatvoriti u potpunosti.
"No, Iranu odgovara da je propusan i da brodovi prolaze jer i oni tuda izvoze naftu i ostalo. Podjednako je i njima, kao i ostalima u svijetu, u interesu da bude otvoren. Iran ima potencijala za nastavak rata, vjerojatno su nadopunili i dalekometne projektile", istaknuo je Ogorec, koji se nada kako će se sve riješiti i da će se postići mir, a Hormuški tjesnac otvoriti.
Dodao je i kako dosad Iranu nitko nije oteo obogaćeni uran ni izvršio sabotažu da se taj uran izuzme Iranu, hoće li ga nastaviti obogaćivati, pitanje je za pregovore i dugoročno planiranje.
"Rusija i Ukrajina još su u dubokom mraku"
Ogorec je komentirao i stanje na ukrajinsko-ruskom ratištu. Uvjeren je kako se u slučaju rata SAD-a s Iranom može vidjeti svjetlo na kraju tunela, ali da to nije slučaj s Rusijom i Ukrajinom.
"Još uvijek su u dubokom mraku. Ruska strana misli da može ratom postići svoje strateške ciljeve, a ukrajinska sad misli isto, pa je upitno kad bi moglo doći do ozbiljnih pregovora. Prema relevantnim informacijama, može se zaključiti da je u tijeku opsežna ruska ofenziva u Donbasu. Ruske snage misle neutralizirati ili istjerati ukrajinske obrambene snage s tog prostora, a kad bi to uspjele, imale bi otvoren put prema Dnjepru. Međutim, to je vrlo teško izvedivo jer su Kramatorsk i Slavjansk prave ukrajinske utvrde", naglasio je Ogorec. Napominje i da to znači velike gubitke ljudske za obje strane.
Zona smrti
"Suvremena tehnika ratovanja i ukrajinska taktika su nove u povijesti ratovanja. Na tom je prostoru stvorena tzv. zona smrti, zona isključenja gdje 30-40 km u dubini prostora ne postoje postavljene ljudske snage jer sve je pod nadzorom dronova, besposadnih sustava i različitih detektora. Izvode se sva moguća djelovanja, ali tko uđe vrlo brzo bude likvidiran. To onemogućava velike brze prodore, ali hoće li Rusi to pokušati osvojiti postupno, uz goleme gubitke, vidjet ćemo", zaključio je vojni analitičar.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare