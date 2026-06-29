Vojni analitičar o paradi u Parizu: Nije dobro vraćati milo za drago i inatiti se

"Nije prvi put da Hrvatska sudjeluje u vojnom mimohodu povodom francuskog dana državnosti, a nadam se da nije ni zadnji. Tamo smo pozvani kao zemlja saveznica iz NATO-a. U pitanju je protokolarna aktivnost, isključivo francuska nacionalna stvar – radi se o francuskom nacionalnom ponosu i bilo bi lijepo sudjelovati u tome. A to što francuske snage nisu bile na našem, a jesu na srpskom mimohodu, prvenstveno je pitanje diplomacije i diplomacija to treba riješiti. U svakom slučaju, nije dobro vraćati milo za drago i inatiti se", naglasio je Ogorec.