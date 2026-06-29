Zaspala uz bazen na +40 °C, nakon sat vremena zadobila nezamislive ozljede – i dalje se bori za život

Nakon otprilike sat vremena drugi posjetitelji bazena primijetili su da Betty Lou ne reagira i da nešto nije u redu. Odmah su pozvali hitnu pomoć, a dok su čekali dolazak liječnika pokušali su joj pomoći. Prekrili su je mokrim ručnicima kako bi joj snizili tjelesnu temperaturu i premjestili je u hlad.