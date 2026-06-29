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Zaspala uz bazen na +40 °C, nakon sat vremena zadobila nezamislive ozljede – i dalje se bori za život
Samo jedan sat sna na temperaturi višoj od 40 Celzijevih stupnjeva pretvorio se u borbu za život za 82-godišnju Betty Lou Summer iz Arizone. Njezina obitelj podijelila je potresne detalje nesreće kako bi upozorila na smrtonosne opasnosti toplinskog udara i izlaganja suncu, osobito kod starijih osoba.
Starija Amerikanka bori se za život s teškim opeklinama i zatajenjem više organa nakon što je provela samo sat vremena spavajući na suncu, piše nova.rs.
Početkom lipnja 82-godišnja Betty Lou Summer otišla je na bazen u svom naselju u San Tan Valleyju, nedaleko od Phoenixa u Arizoni, kako bi se sunčala. Sjela je na metalni stolac i pod jakim suncem zaspala, ne sluteći da će se opuštajuće poslijepodne pretvoriti u pravu noćnu moru, prenosi LADBible.
Ljeta u južnoj Arizoni poznata su po ekstremno visokim temperaturama, a na dan nesreće temperatura je premašila 40 °C, stvarajući iznimno opasne uvjete za boravak na otvorenom bez odgovarajuće zaštite i opreza.
Nakon otprilike sat vremena drugi posjetitelji bazena primijetili su da Betty Lou ne reagira i da nešto nije u redu. Odmah su pozvali hitnu pomoć, a dok su čekali dolazak liječnika pokušali su joj pomoći. Prekrili su je mokrim ručnicima kako bi joj snizili tjelesnu temperaturu i premjestili je u hlad.
Njezina kći Michelle Gabbert, koja je liječnica, kasnije je objasnila što se dogodilo.
„Otišla je sunčati se, legla je, zaspala, samo je nakratko zadrijemala, a onda je prestala reagirati kada su je dozivali“, ispričala je Gabbert.
Kada su liječnici stigli, Betty Lou hitno je prevezena u obližnju bolnicu, gdje je njezino stanje ocijenjeno kritičnim. Nedavno umirovljena 82-godišnjakinja pretrpjela je težak toplinski udar, zatajenje više organa i ozbiljne opekline koje su zahvatile oko 30 posto njezina tijela.
„Imala je opekline po cijelom tijelu, pune mjehura“, rekla je njezina kći, dodajući da je majka morala biti intubirana.
„Doživjela je hipovolemijski šok, a bubrezi su joj počeli otkazivati, što je jedna od posljedica toplinskog udara“, prenosi Večernji list.
Liječnici su je odmah priključili na respirator i dijalizu kako bi pružili potporu organima koji su bili pred potpunim zatajenjem.
Međutim, njezine ozljede nisu uzrokovale samo sunčeve zrake. Uskijani metalni stolac na kojem je spavala dodatno je pogoršao stanje, doslovno spalivši kožu na dijelovima tijela koji su bili u dodiru s metalom.
„Vrh malog prsta koji je dodirivao metalni stolac potpuno je nestao. Cijeli vrh prsta izgorio je. Svaki dio tijela koji je bio u kontaktu s metalom bio je potpuno spaljen“, ispričala je Gabbert.
U jednom od intervjua opisala je težinu ozljeda riječima da je „cijeli prednji dio njezina tijela, sve do mišića i kostiju, izgorio“.
Od tada je Betty Lou prošla brojne operacije uklanjanja mrtvog i oštećenog tkiva, a liječnici se i dalje bore za njezin život.
Njezin slučaj pokazuje koliko su starije osobe podložnije rizicima pri visokim temperaturama. Kako starimo, organizam sve teže regulira tjelesnu temperaturu i znojenje, zbog čega postaje osjetljiviji na ekstremne vrućine. Dodatni čimbenici rizika su kronične bolesti i lijekovi koji mogu oslabiti sposobnost organizma da se nosi s visokim temperaturama.
Obitelj se nada da će ova priča poslužiti kao ozbiljno upozorenje o važnosti odgovarajuće zaštite tijekom boravka na otvorenom, ali i kao podsjetnik na smrtonosne opasnosti sunčanih opeklina i toplinskog udara, koji mogu nastupiti iznenada i bez jasnih ranih simptoma.
Betty Lou trenutačno se oporavlja od teških ozljeda, a očekuje se da će na odjelu za opekline ostati najmanje još mjesec dana. Pred njom su nove operacije, uključujući transplantaciju kože, kao i dugotrajna rehabilitacija.
Njezina obitelj u međuvremenu je pokrenula kampanju na platformi GoFundMe kako bi prikupila sredstva za pokrivanje golemih medicinskih troškova i pomogla joj na putu oporavka. Njihova najveća želja je da njezina borba spriječi da netko drugi doživi sličnu sudbinu.
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