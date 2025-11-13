RTV Slovenija o pritisku na neovisne medije u Srbiji: N1 povjerenje zaslužio izvještavanjem s prosvjeda, kritičnošću i istraživačkim pričama

U Srbiji raste pritisak na neovisne medije. Kako bi obranili nepristrano novinarstvo, novinari kuće N1 i drugih medija iz United Medije pokušavaju otkupiti medije od investicijskog fonda BC Partners, navodi Radiotelevizija Slovenija u svom prilogu, piše N1 Srbija.
Oglas
RTV Slovenija posjetila je redakciju N1 Srbije i u svom izvještaju navodi da novinari N1 Srbije ne mogu ignorirati najnoviji napad na ključne neovisne medije u zemlji.
"N1 Srbija i Nova S rade kao ispostave stranih agentura. I to je, valjda, svima jasno“, izjavio je srbijanski ministar informiranja Boris Bratina.
Podsjećaju i da je mjesecima prije toga objavljena snimka glavnog direktora BC Partnersa s direktorom Telekoma Srbije, koji je blizak predsjedniku Srbije Vučiću.
Razgovaralo se i o kadrovskim promjenama.
Programski direktor N1 Srbije, Igor Božić, kaže da je ponuda za otkup medija poslana te da se čeka odgovor.
"Mi zapravo ne znamo što naši vlasnici planiraju s našim medijima. Zato je važno da inicijativu pokrenu novinari. I zato smo pokrenuli inicijativu i poslali službenu ponudu da otkupimo naše medije", ističe Božić za RTV Slovenija.
Fond BC Partners kupio je United Grupu, telekomunikacijsku i medijsku kompaniju, prije šest godina za 3 milijarde eura. Danas je tržišna vrijednost oko 8 i pol milijardi.
"Oni nisu vezani za medijski biznis. Tako da njihovo povlačenje odavde, pretpostavljam, ne bi znatnije utjecalo na njihov portfelj, ali bi za javni interes, demokraciju i medijsku neovisnost u Srbiji bilo ključno da ti mediji nastave raditi na način na koji su stekli povjerenje i ugled u javnosti“, kaže profesorica Fakulteta političkih znanosti u mirovini Snježana Milivojević.
RTV Slovenija navodi da je N1 povjerenje javnosti zaslužio izvještavanjem s prosvjeda, kritičkim odnosom prema vlasti i istraživačkim pričama, kao i činjenicom da se radi o nekoliko stotina zaposlenih.
"Ovo je borba za slobodnu riječ, borba i za radna mjesta čestitih ljudi koji časno obavljaju svoj posao", naglasio je Božić.
Napadi na neovisne medije osobito su se pojačali u veljači, kada je predsjednik Vučić javno najavio otpuštanje novinara United Medije u studenome, zaključuje RTV Slovenija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas