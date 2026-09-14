TREBAO DOPUTOVATI U BANJU LUKU
Šef diplomacije BiH odbio prelet aviona s premijerom Srbije. Objasnio zašto
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković odbio je zahtjev za prelet zrakoplova kojim je predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut trebao doputovati u Banju Luku, što je izazvalo oštru reakciju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
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Prvu informaciju s javnosti podijelio je Dodik na svom profilu na X-u navodeći kako zabranu preleta srbijanskog zrakoplova smatra "političkim ludilom i izljevima mržnje bošnjačkih političara".
Политичком лудилу и изливима мржње бошњачких политичара мора доћи крај.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 14, 2026
Одлуком да предсједнику Владе Србије Ђури Мацуту једнострано забране прелет, превршили су сваку мјеру.
На такву одлуку немају право.
Она није уставна.
Она не поштује конститутивност народа, Срба, Хрвата и…
Ministar vanjskih poslova BiH i čelnik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković svoju je odluku pak pravdao kršenjem procedura čime se, kako tvrdi, izražava nepoštovanje Srbije prema BiH.
"Znaju se procedure, i oni ih dobro znaju. Dobro znaju da je rok da se pošalje zahtjev 72 sata prije, a to nisu poštovali. Kada počnu poštovati državu i institucije, onda ćemo i mi poštovati", rekao je Konaković.
Dodik je pak ocijenio kako je odlukom o uskraćivanju preleta "prijeđena svaka mjera", tvrdeći da za takav potez ne postoji ustavno uporište.
"Ona ne poštuje konstitutivnost naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ona isključuje jedan narod", poručio je Dodik.
Bivši predsjednik Republike Srpske dodao je kako će, unatoč protivljenjima iz Sarajeva, u Banjoj Luci biti održano obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, uz nazočnost gostiju iz Srbije.
Macut: Idem automobilom kad već nisam mnogao avionom
Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut pojasnio je kako zabrana preleta neće spriječiti njegov dolazak u Banju Luku.
"Ako već nisam mogao zrakoplovom, idem automobilom", izjavio je Macut.
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Srbija i Republika Srpska zajednički obilježavaju od 2020. godine. Obilježava se 15. rujna, u spomen na proboj Solunskog fronta 1918. godine.
Odnosi između srbijanske strane i bošnjačkih dužnosnika u BiH pogoršani su nakon ispraćaja i pokopa ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu čemu je nazočio dio državnoga vrha Srbije te su iskazane vojne počasti.
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