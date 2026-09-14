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TREBAO DOPUTOVATI U BANJU LUKU

Šef diplomacije BiH odbio prelet aviona s premijerom Srbije. Objasnio zašto

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Hina
|
14. ruj. 2026. 18:07
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bih srbija
Dejan Rakita, Armin Durgut/PIXSELL

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković odbio je zahtjev za prelet zrakoplova kojim je predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut trebao doputovati u Banju Luku, što je izazvalo oštru reakciju predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.

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Prvu informaciju s javnosti podijelio je Dodik na svom profilu na X-u navodeći kako zabranu preleta srbijanskog zrakoplova smatra "političkim ludilom i izljevima mržnje bošnjačkih političara". 

Ministar vanjskih poslova BiH i čelnik stranke Narod i pravda Elmedin Konaković svoju je odluku pak pravdao kršenjem procedura čime se, kako tvrdi, izražava nepoštovanje Srbije prema BiH. 

"Znaju se procedure, i oni ih dobro znaju. Dobro znaju da je rok da se pošalje zahtjev 72 sata prije, a to nisu poštovali. Kada počnu poštovati državu i institucije, onda ćemo i mi poštovati", rekao je Konaković. 

Dodik je pak ocijenio kako je odlukom o uskraćivanju preleta "prijeđena svaka mjera", tvrdeći da za takav potez ne postoji ustavno uporište.

"Ona ne poštuje konstitutivnost naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka. Ona isključuje jedan narod", poručio je Dodik.

Bivši predsjednik Republike Srpske dodao je kako će, unatoč protivljenjima iz Sarajeva, u Banjoj Luci biti održano obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, uz nazočnost gostiju iz Srbije.

Macut: Idem automobilom kad već nisam mnogao avionom

Predsjednik Vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut pojasnio je kako zabrana preleta neće spriječiti njegov dolazak u Banju Luku. 

"Ako već nisam mogao zrakoplovom, idem automobilom", izjavio je Macut.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave Srbija i Republika Srpska zajednički obilježavaju od 2020. godine. Obilježava se 15. rujna, u spomen na proboj Solunskog fronta 1918. godine. 

Odnosi između srbijanske strane i bošnjačkih dužnosnika u BiH pogoršani su nakon ispraćaja i pokopa ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu čemu je nazočio dio državnoga vrha Srbije te su iskazane vojne počasti. 

Teme
bih elmedin konaković srbija đuro macut

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