DodjelA stimulacija
Obuljen Koržinek odbacila Jergovićeve tvrdnje: "Ministrica ne "križa" neistomišljenike"
Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek u nedjelju je odbacila tvrdnje pisca Miljenka Jergovića da ga je uklonila s popisa dobitnika književnih stimulacija, poručivši da ne "križa" neistomišljenike i da potpora nije zajamčena pri svakoj prijavi.
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Ministarstvo kulture i medija 29. rujna objavilo je rezultate Javnog poziva za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevodilaštva u 2024. i 2025. godini. Za stimulacije u iznosu od 2000 eura odabrano je 20 djela izvorno napisanih na hrvatskom jeziku i deset prijevoda.
Nakon objave rezultata Jergović je na svom facebook profilu napisao da je prosudbeno tijelo koje imenuje ministrica njegovu knjigu "Rat" izabralo među 30 knjiga predloženih za stimulaciju od 2000 eura, ali da je ministrica potom prekrižila njegovo ime i knjigu te na popis uvrstila nekoga drugoga.
"'Rat' sam prijavio i lani, ali nisam se našao među trideset odabranih. Tajna ministričine Kurije nije propustila vijest tko me je prekrižio, ali imam razloga vjerovati da je i lani gospođa Obuljen Koržinek prekrižila moje ime", napisao je, između ostalog, Jergović.
Izostanak potpore Jergović je povezao sa svojom javnom reakcijom na prijeteći grafit na zgradi u kojoj živi, ustvrdivši da ga je vlast preko Ministarstva kulture odlučila kazniti.
Obuljen Koržinek odbacila je takve tvrdnje, poručivši da ministrica ne "križa" neistomišljenike ili nepoćudne te da ne arbitrira o sadržaju ili političkim stavovima pojedinih umjetnika.
"Nisam pri tome primijetila da je ponudio prijedlog kojeg bi se od odabranih pisaca 'izbrisalo', a da se doda njegovo ime na popis za stimulacije", napisala je ministrica.
Istaknula je i da "niti jedan umjetnik ne može računati da će baš svaki put kad se prijavi dobiti potporu", te, među ostalim, navela da odluku donosi "na prijedlog Vijeća ili Povjerenstva i sukladno Zakonu".
Ministarstvo je objavljujući rezultate navelo da je povjerenstvo prijedlog za dodjelu stimulacija ministrici uputilo na temelju bodova koji su se temeljili na nagradama i užim izborima za nagrade, predstavljanjima i objavljenim kritikama te dostavljenim stručnim recenzijama.
Na javni poziv pristiglo je ukupno 98 prijava.
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