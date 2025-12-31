Šest pripadnika vojske bosanskih Srba optuženo za masovna ubojstva Bošnjaka

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine u srijedu je podignulo optužnicu za ratne zločine protiv šest bivših pripadnika vojske i policije bosanskih Srba koje tereti za ubojstvo velikog broja civila bošnjačke nacionalnosti na području sela Biljani kod Ključa, na sjeverozapadu BiH.
Optužnica se odnosi na jedan od najbrutalnijih masovnih ratnih zločina počinjenih tijekom rata u BiH.
Desetog srpnja 1992. godine u operaciji etničkog čišćenja šireg područja Bosanske Krajine pripadnici paravojnih i policijskih snaga vojske bosanskih Srba napali su sela Gornji i Donji Biljani.
Šestoricu optuženih Tužiteljstvo BiH tereti da su tada protuzakonito zatočili civile bošnjačke nacionalnosti, a potom su ih zajedno ili pojedinačno u više navrata nasilno odvodili i ubijali.
Tijela ubijenih pronađena su i ekshumirana tek nakon rata. U optužnici stoji kako su ubijeni deseci civila.
Braco Marić (61), Dragan Vukić, (55), Ranko Samardžija (65), Savo Jokić (63), Mišo Adamović (54) i Milorad Kaurin (56) sada će se zbog sudjelovanja u tim likvidacijama suočiti s optužnicom za kazneno djelo zločina protiv čovječnosti.
Prema prikupljenim dokazima na području Biljana zapravo je zarobljeno i ubijeno najmanje 258 civila bošnjačke nacionalnosti, a njihova tijela pronađena su u masovnim grobnicama.
Najmlađa žrtva bila je čevoromjesečna beba Amila Džaferagić, a najstarija 85-godišnji Bećo Čehić.
Na Sudu BiH trenutačno se za te zločine sudi Jovi Kevcu, ratnom zapovjedniku tzv. Sanskog bataljuna vojske bosanskih Srba, a bivši pripadnik te vojske Marko Samardžija, koji je također sudjelovao u ovom zločinima, ranije je osuđen na sedam godina zatvora.
