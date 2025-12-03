Pripadnik krajinske vojske prijavljen za ratni zločin u Promini 1993.

Utvrdili su da je osumnjičeni 10. lipnja 1993. godine u mjestu Lukar u Općini Promina, s još nekoliko pripadnika "75. MTBR vojske RSK", došao u obiteljsku kuću mještanke gdje ju je fizički rukama, nogama i kundakom puške udarao po glavi i tijelu te joj nanio višestruke ozljede.