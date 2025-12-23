Oglas

zločin u dvoru 1991.

Trojica kazneno prijavljena za ratni zločin protiv civila i ratnih zarobljenika. Nedostupni su pravosudnim tijelima

Hina
23. pro. 2025. 08:49
policijski motor PU brodsko posavska
PU brodsko posavska, Ilustracija

Protiv trojice osumnjičenih za ratni zločin počinjen u Dvoru u srpnju 1991. godine, kada su ubijena trojica civila i pričuvni policajac, policija je podnijela kaznenu prijavu, osumnjičeni su bili pripadnici diverzantskog voda tzv. Ratnog štaba općine Dvor.

Sva trojica osumnjičenih trenutačno su nedostupni hrvatskim pravosudnim tijelima.

U kriminalističkom istraživanju provedenom s Odsjekom za ratne zločine Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, policija je utvrdila da su počinjena kaznena djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva i protiv ratnih zarobljenika. Policija je izvijestila kako se osnovano sumnja da su osumnjičeni 26. srpnja 1991. godine u Dvoru ubili trojicu civila mještana Zamlaća i pričuvnog policajca Policijske uprave Sisačko-moslavačke.

U istrazi je utvrđeno kako su osumnjičeni, tada 29-godišnjak i 22-godišnjak, kao pripadnici diverzantskog voda tzv. Ratnog štaba općine Dvor, 26. srpnja 1991. godine, u večernjim satima, ispred Doma zdravlja u Dvoru najprije fizički maltretirali ranjene civile i pričuvnog policajca. Potom su trojicu civila odvezli do mosta na potoku Žirovac te hicima iz vatrenog oružja usmrtili dvojicu dok je jedan civil uspio pobjeći. Nakon toga su, ranjenog i fizički i psihički zlostavljanog pričuvnog policajca, također dovezli do obale u blizini mosta na potoku Žirovac gdje su ga izveli iz kombija i potom u njega ispalili više hitaca iz vatrenog oružja.

Treći osumnjičeni, tada 35-godišnjak, kao zapovjednik diverzantskog voda tzv. Ratnog štaba općine Dvor, propustio je spriječiti počinjenje zločina.

Teme
ratni zločin

