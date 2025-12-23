Trojica kazneno prijavljena za ratni zločin protiv civila i ratnih zarobljenika. Nedostupni su pravosudnim tijelima

U istrazi je utvrđeno kako su osumnjičeni, tada 29-godišnjak i 22-godišnjak, kao pripadnici diverzantskog voda tzv. Ratnog štaba općine Dvor, 26. srpnja 1991. godine, u večernjim satima, ispred Doma zdravlja u Dvoru najprije fizički maltretirali ranjene civile i pričuvnog policajca. Potom su trojicu civila odvezli do mosta na potoku Žirovac te hicima iz vatrenog oružja usmrtili dvojicu dok je jedan civil uspio pobjeći. Nakon toga su, ranjenog i fizički i psihički zlostavljanog pričuvnog policajca, također dovezli do obale u blizini mosta na potoku Žirovac gdje su ga izveli iz kombija i potom u njega ispalili više hitaca iz vatrenog oružja.