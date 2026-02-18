Šesti dan prosvjeda u Sarajevu, građani formiraju Plenum i šalju zahtjeve vlastima

Za danas je najavljen šesti uzastopni dan prosvjeda građana u Sarajevu povodom tragične tramvajske nesreće u kojoj je jedna osoba izgubila život, a više ih je ozlijeđeno. Kao i prethodnih dana, okupljanje je zakazano u 12 sati ispred Zemaljskog muzeja, nedaleko od mjesta nesreće.
"Hoćel'ta promjena"
Građani okupljeni u grupe „Hoćel’ ta promjena“ i „Za bolje sutra“ u najavi današnjeg okupljanja uputili su poziv na Plenum građana na kojem će, kako su rekli, biti riječi o daljnjem tijeku prosvjeda i zahtjevima koji će biti upućeni vlastima.
Podsjetimo, jučerašnji prosvjed zbog tragične tramvajske nesreće u kojoj je život izgubio 23-godišnji Erdoan Morankić, a teško ozlijeđena 17-godišnja učenica Ella Jovanović, okupio je nešto manji broj građana nego prethodnih dana.
Kako je navedeno, razlog manjeg broja učenika srednjih škola na jučerašnjem skupu jest to što škole ne dopuštaju učenicima izostanak s nastave.
Sudionici prosvjeda su nakon okupljanja ispred Zemaljskog muzeja BiH prošetali do Skenderije, a potom su otišli do Vlade Kantona Sarajevo, gdje su se kratko zaustavili.
Traži se ostavka ministrice obrazovanja
Razlog zaustavljanja, kako je navedeno, jest navodni postupak ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo Naide Hote-Muminović, za koju je rečeno da ne dopušta učenicima dolazak na prosvjede i čiju su ostavku i danas tražili sudionici prosvjeda, većinom mladi ljudi. Ministrica Hota-Muminović se tijekom dana oglasila, negirajući navode.
Premijer u ostavci Nihad Uk na jučerašnjoj konferenciji za medije je, među ostalim, pozvao građane da službeno dostave zahtjeve kako bi ih mogli iskomunicirati i raditi na njima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
