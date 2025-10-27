N1 DOZNAJE
Specijalna policija stigla u Novo Mesto, pretraživala je jednu kuću: Ubojica nije bio sam?
Nakon napada u Novom Mestu, u kojem je u noći sa subote na nedjelju preminuo 48-godišnji muškarac, ministar unutarnjih poslova u ostavci Boštjan Poklukar izdao je direktoru policije Damjanu Petriču smjernice i obvezne upute za osiguravanje sigurnosti stanovnika jugoistočne Slovenije.
Petrič mora dodatno pojačati prisutnost policije u regiji. Prema informacijama N1, od jutra su na području Novog Mesta već prisutni i pripadnici specijalne policijske jedinice.
Na tom području, prema izvorima N1, već se provode određeni operativni zadaci, a danas su, kako tvrde njihovi izvori, sudjelovali i u jednoj kućnoj pretrazi.
Nakon brutalnog napada u subotu, u kojem je preminuo 48-godišnji Aleš Šutar, ministar unutarnjih poslova u ostavci Boštjan Poklukar kasno poslijepodne izdao je glavnom ravnatelju policije Damjanu Petriču posebne smjernice.
Ministar je Petriču naložio da dodatno poveća broj policajaca na jugoistoku Slovenije. Kako bi se osigurala veća prisutnost policije na tom području, glavni ravnatelj mora, u skladu s uputama ministra, dosljedno iskoristiti sve raspoložive kadrovske i tehničke resurse.
Pritvor za osumnjičenika
Prema izdanim smjernicama, glavni ravnatelj policije mora "odmah osigurati da policajci, uz primjenu načela nulte tolerancije, u svakom slučaju protiv počinitelja nasilnih djela, kada su ispunjeni zakonski uvjeti, utvrde razloge za oduzimanje slobode i privođenje osumnjičenog istražnom sucu".
U slučajevima kada zakonski uvjeti za određivanje pritvora prema Zakonu o kaznenom postupku ili Zakonu o prekršajima nisu ispunjeni, policajci su dužni provjeriti postojanje uvjeta za zadržavanje prema Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima te, ako je pritvor dopušten, dosljedno ga primijeniti, pojasnili su nadležni.
"Policijska istraga mora se odvijati brzo i učinkovito, kako bi se što prije osigurali dokazi i istovremeno zaštitila žrtva. Policajci u postupcima moraju poštovati opća načela za obavljanje policijskih dužnosti, kako ih propisuje Zakon o policijskim poslovima i ovlastima", dodali su.
Policija je zasad, u vezi sa subotnjim događajem, privela 21-godišnjeg osumnjičenika, pripadnika romske zajednice, kojem je istražni sudac danas odredio pritvor.
