Specijalna policija stigla u Novo Mesto, pretraživala je jednu kuću: Ubojica nije bio sam?

U slučajevima kada zakonski uvjeti za određivanje pritvora prema Zakonu o kaznenom postupku ili Zakonu o prekršajima nisu ispunjeni, policajci su dužni provjeriti postojanje uvjeta za zadržavanje prema Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima te, ako je pritvor dopušten, dosljedno ga primijeniti, pojasnili su nadležni.