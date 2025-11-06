U Saboru se priprema novi okrugli stol o kojem će se pričati: Inicirao ga je HDZ

"Nismo dobili informacije kakva bi to bila zakonska zaštita deklaracije, znam samo da je to prijedlog Zorice Gregurić, predsjednice Udruge zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara. Nije mi jasno kako to Deklaraciju o Domovinskom ratu planiraju uvesti u zakon. Mislim da je ona sasvim dovoljna, a k tome imamo i Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji", komentirala je SDP-ova Martina Vlaškić Iljkić, potpredsjednica Odbora za ratne veterane.