Ukrajinci mole za pomoć iz Hrvatske: "Obraćamo se našim prijateljima..."

Dok traje rusko raketiranje ukrajinske energetske infrastrukture, u domovima iz kojih Ukrajinci bježe sve češće nestaje struje, toplinske energije, a ponegdje i vode. To su ove jeseni već osjetili milijuni Ukrajinaca.
Najveća ukrajinska privatna tvrtka, DTEK, tvrdi da je samo u listopadu njena infrastruktura pretrpjela deset snažnih udara. Stanje je, čini se, toliko loše da je Oleh, direktor jedne od DTEK-ovih elektrana čiji puni identitet zbog sigurnosti nije otkriven, uputio otvoreni apel za pomoć Hrvatskoj, piše Dnevnik.hr.
"Glavni problem danas je odsutnost komponenti i opreme za zamjenu, kakve mi nemamo. Zato se obraćamo našim prijateljima iz Hrvatske s molbom da nam pošalju komponente i opremu iz onih elektrana koje su povučene iz upotrebe. Nadamo se razumijevanju i pozitivnim odlukama", poručio je.
U Hrvatskoj više zastarjelih termoelektrana, poput Plomina 1 i termoelektrane Rijeka, već godinama ne radi. DTEK tvrdi da je tražena hrvatska oprema potpuno uskladiva s ukrajinskom infrastrukturom. Hrvatski odgovor trebao bi stići od vlade, odnosno - Hrvatske elektroprivrede.
