nakon tragedije u novom mestu
U Sloveniji najavljen Šutarov zakon, evo što donosi
Premijer Robert Golob predstavio je na sjednici gradskog vijeća Novog Mesta mjere za poboljšanje sigurnosti. Između ostalog, najavio je obračun s kriminalom i tzv. Šutarov zakon - nazvan po pokojnom Alešu Šutaru.
"Da smrt Aleša ne bude uzaludna"
Premijer Robert Golob predstavio je na sjednici gradskog vijeća Novog Mesta mjere i zakonske promjene za povećanje sigurnosti u jugoistočnim općinama. Mjere će nositi ime pokojnog 48-godišnjeg Aleša Šutara, poznatog kao As.
"Želim da smrt Aleša Šutara ne bude uzaludna", rekao je premijer, dodajući da je to obećao supruzi pokojnika. Zatim je iznio ključna područja u kojima planiraju poduzeti radikalne mjere.
Prvo područje je sigurnost. Golob je rekao da će policija dobiti znatno veće ovlasti - za provođenje racija, ovlasti za nadzor ugroženih i sigurnosno rizičnih područja itd.
Konkretne mjere u prvom području:
- Učinkovitija regulacija ulaska policajaca u tuđi stan ili druge prostorije.
- Policija će moći provoditi sigurnosne operacije potrebne za zaštitu života i zdravlja ljudi kada to može biti ugroženo oružjem ili drugim opasnim predmetima.
- Policija će moći odmah udaljiti osobu s područja ako krši javni red i zabraniti joj ulazak i boravak tamo ako ponovi prekršaj.
- Policija će moći zatražiti trenutno zatvaranje prostora i prekid okupljanja ako se dogode kaznena djela ili poticanje na njihovo počinjenje.
- Ministar unutarnjih poslova u odlasku Boštjan Poklukar objasnio je da policija na terenu većinu novih mjera može provoditi samo u slučajevima kada oružje ili drugi opasni predmeti ugrožavaju život ili zdravlje ljudi.
Ograničenje prava na besplatnu pravnu pomoć
Drugo područje su mjere vezane uz pravosuđe. Konkretni prijedlozi mjera su:
Pravo na besplatnu pravnu pomoć bit će ograničeno ako osoba ponavlja prekršaje ili kaznena djela (recidivisti) I dodat će se druge mjere kako bi se ograničile zlouporabe u okviru besplatne pravne pomoći.
Izmjenom Kaznenog zakona ukinut će se kazneni progon po zahtjevu za pojedinačna kaznena djela (tužiteljstvo će provoditi kazneni progon po službenoj dužnosti).
Zakon o ovrsi i osiguranju: Radi isplate neplaćenih kazni zbog počinjenih kaznenih djela i prekršaja, u slučaju povratnika, koriste se i određeni novčani primici koji su izuzeti od ovrhe.
Mogućnost ukidanja socijalnih transfera
Treće područje su mjere socijalne skrbi. Kako je Golob rekao, socijalne naknade bit će ograničene za one koji ponavljaju prekršaje i kaznena djela. Ukinut će se dječji doplatak za sve obitelji u kojima maloljetne djevojčice ostanu trudne, kao i pomoć majci i djetetu na druge prikladne načine, jer, kako je Golob rekao, "ne možemo poticati djevojčice da rađaju djecu prije 18. godine života".
Ministar rada Luka Mesec rekao je da od nedjelje pripremaju zakon čija je temeljna poruka da se nasilju i kriminalu ne dodjeljuju i nikada neće dodijeliti prava na domovinu.
"Ovim zakonom će se propisati da socijalna država više neće biti tolerantna prema povratnicima i počiniteljima kaznenih djela", dodao je, naglašavajući da "čuje narod i da Šutarova smrt neće biti uzaludna".
Golob je također najavio mjere u području oduzimanja imovine nezakonitog podrijetla i porezne ovrhe. Dvije mjere u četvrtom području su:
Mjera za pojednostavljeno utvrđivanje nesklada između vrijednosti pokretnina koje posjeduje fizička osoba i njezinih prihoda. U slučaju da se utvrdi da prijavljeni prihod fizičke osobe ne odgovara vrijednosti pokretnine, imovina se može privremeno oduzeti odmah na licu mjesta.
Mjera koja omogućuje da se poreznom provedbom neplaćenih kazni obuhvate i određeni novčani primici koji su izuzeti od ovrhe ili su ograničeni na ovrhu prema važećim propisima (Zakon o poreznom postupku).
„Sredstva dodijeljena općinama s registriranim romskim naseljima mogu se koristiti za sufinanciranje troškova sigurnosnih mjera koje su u nadležnosti općine i namijenjene su…“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare