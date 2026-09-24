Nema nove ponude za plaće, sindikati ne odustaju od štrajka u ZET-u i Holdingu

"Kada se od ukupnog broja zaposlenih odbiju oni koji su na bolovanju ili godišnjem odmoru ispada da bi u štrajku svi morali raditi. To je u suprotnosti sa zakonom koji propisuje da se nužno potrebnim brojem zaposlenika za rad u štrajku ne smije onemogućavati sam štrajk", poručio je Hodžić.