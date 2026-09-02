EUROZASTUPNIK ZA N1
Sokol o reakcijama na Mladićevu smrt: Maske su pale, s ovakvim opcijama u vlasti Crna Gora ne može u EU
Reakcije iz regije na smrt osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića i političke posljedice tih događaja za europski put Crne Gore i susjednih zemalja bile su središnja tema razgovora Hrvoja Krešića u Novom danu s HDZ-ovim eurozastupnikom Tomislavom Sokolom.
Sokol ističe kako su slavljenje Mladićeva lika i djela te relativizacija pravomoćnih presuda u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori razotkrili stvarni razmjer političkih i društvenih problema s kojima se regija suočava.
"Problem je dublji od pojedinačnih političara"
"Nije loše da se ovo dogodilo jer su definitivno maske pale", naglasio je Sokol. "Sada vidimo da je srpsko društvo, ne samo u Srbiji nego i u Crnoj Gori, nažalost duboko bolesno te da i dalje živi u mitovima i nacionalističkim velikosrpskim idejama koje su uzrokovale Domovinski rat i sve ratove devedesetih. To je puno dublji problem od same činjenice tko je trenutno na vlasti, bilo da je riječ o Vučiću u Srbiji ili Mandiću u Crnoj Gori."
Poseban naglasak u razgovoru stavljen je na prilike u Podgorici, gdje je predsjednik Skupštine Andrija Mandić otvorenim izražavanjem žaljenja zbog Mladićeve smrti doveo u pitanje proeuropski smjer zemlje. Sokol upozorava na nelogičnosti unutar crnogorske vladajuće koalicije.
"Imamo šizofrenu situaciju u kojoj u istoj vlasti sjede Bošnjačka stranka i Mandićeva opcija koja veliča čovjeka odgovornog za ubojstva tisuća Bošnjaka i zločine u Hrvatskoj. Mandić se pokušavao rebrandirati kao proeuropski političar, no on je i dalje velikosrpski ideolog i četnički vojvoda. Njegova politika je hegemonistička, a Crna Gora u kojoj bi Velikosrbi potpuno preuzeli vlast bila bi izravna sigurnosna prijetnja Hrvatskoj", poručio je Sokol.
Inicijativa prema Europskoj komisiji
Zastupnik je potvrdio kako je zajedno s izvjestiteljem Europskog parlamenta za Crnu Goru Marjanom Šarecom i predsjednikom delegacije Marjanom Vajcom uputio službeno pitanje Europskoj komisiji, tražeći jasne odgovore o Mandićevu veličanju Mladića te mjerama koje Bruxelles namjerava poduzeti.
Osvrnuo se i na izjave crnogorskog premijera Milojka Spajića o hibridnom djelovanju iz susjedstva, naglasivši kako neodređene optužbe daju prostor prosrpskim snagama da lažno optužuju Hrvatsku za destabilizaciju Crne Gore.
"Spajić mora biti oprezan i potkrijepiti svoje tvrdnje činjenicama. Što se tiče otvorenih pitanja između Zagreba i Podgorice, poput odštete za stradalnike iz Domovinskog rata, stvari stoje u mjestu upravo zbog opstrukcije u crnogorskoj vlasti. Nije realno očekivati da će netko iz Europe pritisnuti Hrvatsku da popusti dok se ta temeljna pitanja ne riješe", naglasio je Sokol, dodajući kako je politička pozicija predsjednika Jakova Milatovića u ovom trenutku iznimno slaba.
"Nema ulaska u EU s velikosrpskim opcijama na vlasti"
Reakcije na veličanje Ratka Mladića snažno su odjeknule u europskim institucijama, unatoč tome što je Crna Gora dosad smatrana najizglednijim kandidatom za iduće proširenje Unije.
"Ratko Mladić je u Europi personifikacija zločina i agresije devedesetih. Njegovo slavljenje izazvalo je najširu moguću osudu. Zbog njezine veličine, geostrateškog položaja na Mediteranu te članstva u NATO-u, u Bruxellesu je postojala politička volja da se progleda kroz prste na neke nedostatke kako bi Unija dobila 'success story'. Međutim, ovo s Mladićem učinilo je to nemogućim. Nakon ovoga jako je teško zamisliti da Crna Gora može ući u EU s ovakvim velikosrpskim opcijama u vlasti", zaključio je Sokol.
Što se tiče Srbije, zastupnik u Europskom parlamentu smatra da se društvena klima ne bi bitno promijenila ni eventualnim odlaskom Aleksandra Vučića s vlasti jer bi, prema njegovoj procjeni, i potencijalne alternativne opcije zadržale slične političke obrasce.
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