Sokol o reakcijama na Mladićevu smrt: Maske su pale, s ovakvim opcijama u vlasti Crna Gora ne može u EU

"Nije loše da se ovo dogodilo jer su definitivno maske pale", naglasio je Sokol. "Sada vidimo da je srpsko društvo, ne samo u Srbiji nego i u Crnoj Gori, nažalost duboko bolesno te da i dalje živi u mitovima i nacionalističkim velikosrpskim idejama koje su uzrokovale Domovinski rat i sve ratove devedesetih. To je puno dublji problem od same činjenice tko je trenutno na vlasti, bilo da je riječ o Vučiću u Srbiji ili Mandiću u Crnoj Gori."