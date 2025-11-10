Studenti u Srbiji ne odustaju: Objavili nove planove

Nakon velikog komemorativnog skupa održanog 1. studenog u Novom Sadu, studenti u blokadi sa svih sveučilišta u Srbiji pripremaju nove prosvjede u borbi za raspisivanje izvanrednih parlamentarnih izbora.
Ipak, kako su otkrili u razgovoru, planovi za ovaj mjesec izmijenjeni su zbog podrške koju pružaju Dijani Hrki, a kao mogući datum sljedećeg velikog okupljanja spominje se godišnjica blokada, 29. studenog, piše Nova.rs.
Podrška Dijani Hrki izmijenila planove
"Imamo svakako plan za nove prosvjede, radi se na tome intenzivno, ali neka iznenadna događanja su nas malo poremetila. Sada smo svi fokusirani na Dijanu Hrku i na podršku koju joj želimo pružiti. Imali smo plan za studeni, za prosvjede koje smo pomaknuli", poručili su studenti Sveučilišta u Novom Sadu.
Uz borbu za izvanredne parlamentarne izbore, studenti pripremaju i politički program. "Studentska lista je gotova, a sad smo usredotočeni na politički program koji zajedno pripremamo", dodaju.
Čeka se zajednički dogovor
Studenti beogradskog i novosadskog sveučilišta ističu kako će zajedničko priopćenje, odnosno najavu novih akcija, objaviti tek nakon što se svi plenumi usuglase oko budućih planova.
"Tek kad se svi dogovore znat ćemo kada će biti nove akcije. Nema odmaranja i ne radimo pauze, ali nekad se dogode neplanirane aktivnosti, kao što je ovo sada s Hrkom, koja nam je prioritet. Zborovi zasjedaju svakodnevno, a ubrzo ćemo imati i zajednički plan", kažu studenti s BU-a. Naglašavaju kako postoji datum koji se razmatra za iduće veliko okupljanje, no još ništa nije potvrđeno.
Godišnjica blokada kao mogući datum
"Prosvjeda će biti, budite strpljivi. Nećemo se zaustaviti sve dok naši zahtjevi ne budu ispunjeni i dok ne dobijemo izbore. Dok se svi zborovi ne dogovore i ne usuglase, ne možemo ništa tvrditi. Međutim, postoji ideja da sljedeći veliki prosvjed bude na godišnjicu blokada, a to je 29. studenog. Ipak, ništa još ne znamo sigurno", poručuju studenti.
Od komemoracije do štrajka glađu
Podsjetimo, posljednji veliki skup u organizaciji studenata iz cijele zemlje održan je 1. studenog, na godišnjicu pada nadstrešnice na željezničkoj stanici u Novom Sadu. Kako bi prisustvovali tom skupu, studenti Državnog sveučilišta u Novom Pazaru pješačili su 16 dana, a pridružili su im se i studenti iz drugih gradova.
Samo dan nakon skupa, Dijana Hrka, majka stradalog Stefana Hrke, objavila je da započinje štrajk glađu ispred Skupštine Srbije. Tri dana kasnije, studenti, srednjoškolci i brojni građani okupili su se ispred Skupštine kako bi joj pružili podršku, u isto vrijeme kada je Srpska napredna stranka organizirala svoj skup.
