Kanađanina napali srpski režimski mediji da mu je opozicija platila 6.000 dolara da objavi snimku zvučnog topa, a onda im je odgovorio

John Wieber, kanadski influencer kojeg na Instagramu prati 1,3 milijuna ljudi, našao se na meti srpskih prorežimskih medija.

Naime, B92, Kurir, Novosti i Informer (Informer jučer obrisao vijest, ali se digitalni trag i dalje može vidjeti u Google pretrazi) objavili su identičnu vijest pod istim naslovom “Evo kako opozicija širi laži: Platili 6.000 dolara kanadskom influenceru da ‘uništi’ Srbiju”.

Povod za ovaj napad je narativ da studentski prosvjedi nisu studentski prosvjedi, već da su ih organizirali “oporbeni političari”, navode spomenuti mediji i dodaju da je John bio podmićen sa 6.000 dolara da na svojim društvenim mrežama objavi video s prosvjeda u Beogradu 15. ožujka s tvrdnjom da je policija upotrijebila zvučni top (LRAD) protiv građana Srbije koji su mirno stajali tijekom 15 minuta šutnje.

Svaki od spomenutih medija u tekstu spominje ono što je objavio John Wiber uz neizostavnu “fotografija s prosvjeda zapravo je fotografija s ekrana Šolakove N1 televizije”.

Kanadski influencer dobio je konkretan link na tekst režimskog tabloida Kurir u kojem je optužen za podmićivanje kako bi “srušio Srbiju”.

“Hej Srbijo. Hej srpska vlast. Baš su se uplašili jer smo rekli istinu. Ovo je članak koji mi je poslao jedan moj prijatelj iz Srbije. Kažu da sam plaćen 6000 dolara da kritiziram srpskog Vlasa. Šest tisuća?! To bi bilo lijepo. Dobro da sam to napravio u najboljoj namjeri. Žohari. Rekli su da sam plaćen da napravim jednominutnu najavu o zvučnom topu. To nije istina. Imamo cjenik za oglase, ali je vrlo jasno što su oglasi. Lažete? Zašto stalno lažete? Što dokazuje da je ono što radimo istinito”, rekao je John u objavi.

U komentarima ispod objave na X profilu “Eko straža”, ali i na njegovoj službenoj Instagram stranici, Srbi mu poručuju da nastavi “pumpati”.

Burazer iz pamping. Saznao kakvo je lažljivo govno informer i ne veruje. pic.twitter.com/nnlTNBXF8g — Eko Straža (@EkoStraza) March 23, 2025

