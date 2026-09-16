Što je "Srbija Bill", prijedlog američkog zakona protiv "malignih" aktera na Zapadnom Balkanu?

Kina, koja je postala najvažniji nezapadni gospodarski i strateški partner Beograda, predstavlja drukčiji izazov. Prisutnost Pekinga u Srbiji ponajprije je gospodarska, zbog čega se taj odnos strukturno razlikuje od veza Srbije s Moskvom. Miković je upozorio da bi zaoštravanje američko-kineskog sukoba u konačnici moglo izložiti Beograd većem pritisku da se udalji od Pekinga – što bi za Vučića mogla biti mnogo teža odluka. Vučić je u svibnju 2026. otputovao u Kinu, a u svibnju 2024. ugostio je kineskog predsjednika Xi Jinpinga.