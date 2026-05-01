Pucnjava u sarajevskom naselju: Jedna osoba ubijena

U sarajevskom naselju Dobrinja došlo je do pucnjave u kojoj je jedna osoba smrtno stradala, potvrdila je Mersiha Novalić, glasnogovornica Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Sarajevo (MUP KS) za portal N1 BiH.

Na mjestu događaja nalaze se pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, kao i ekipa hitne pomoći. Sve se dogodilo u ulici Omladinskih radnih brigada.

„Mogu samo reći da se pucnjava dogodila oko 16 sati. Jedna osoba je smrtno stradala“, kazala je Mersiha Novalić.

Prema neslužbenim informacijama, do upotrebe vatrenog oružja došlo je nakon što je muškarac u stanu pucao na ženu.