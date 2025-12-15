Studenti u blokadi od danas do 25. prosinca građanima Srbije idu "od vrata do vrata"

Studenti u blokadi iz neformalne skupine „Student u svakom selu“ danas su najavili akciju pod nazivom „Dolazimo do vaših vrata“, koja će trajati od ponedjeljka, 15. prosinca, do četvrtka, 25. prosinca.
Naveli su da će studenti nositi akreditacije kako bi ih građani mogli prepoznati.
„Svome narodu vjerujemo i zahvalni smo mu, a nadamo se da smo i mi, svojim djelovanjem tijekom protekle godine, dokazali da smo dostojni vašeg povjerenja.
"Mašinerija je jaka"
Mašinerija je jaka i čini sve što može kako bi ugušila demokratske izbore u Srbiji. Tome napokon mora doći kraj“, poručili su u objavi na društvenoj mreži Instagram.
Dodali su da im je potrebno veliko ljudstvo u vidu kontrolora, promatrača i mobilnih timova, kao i sama volja da se na dan izbora izađe i glasa.
„Za jedan mali korak bliže smo pobjedi svaki put kada se netko od vas angažira, organizira i pridruži. Zajedno raspisujemo pobjedu“, naveli su studenti.
