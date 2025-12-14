Zavod za socijalni rad o ubojstvu u Zagorju: "U obitelji smo uočili napredak, zato mjera nije bila produžena"

“Tijekom praćenja obitelji uočen je napredak u funkcioniranju obitelji, na temelju čega nije bila utvrđena potreba za produljenjem navedenih mjera”, kazali su listu iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Ustvrdili su i da su djeca preminulog para zbrinuta na sigurnom u krugu obitelji te da će im se pružiti potrebna pomoć i podrška.