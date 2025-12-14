Oglas

Zavod za socijalni rad o ubojstvu u Zagorju: "U obitelji smo uočili napredak, zato mjera nije bila produžena"

N1 Info
14. pro. 2025. 17:26
bedekovčina policijski očevid
Josip Mikacic/PIXSELL

Ustvrdili su i da su djeca zbrinuta na sigurnom u krugu obitelji

Hrvatski zavod za socijalni rad potvrdio je za 24sata kako je obitelj iz Bedekovčine bila u tretmanu nadležnog područnog ureda te su tijekom 2023. i 2024. godine bile izricane mjere obiteljskopravne zaštite.

“Tijekom praćenja obitelji uočen je napredak u funkcioniranju obitelji, na temelju čega nije bila utvrđena potreba za produljenjem navedenih mjera”, kazali su listu iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Ustvrdili su i da su djeca preminulog para zbrinuta na sigurnom u krugu obitelji te da će im se pružiti potrebna pomoć i podrška.

Suprug ubio ženu, pa onda sebe

Podsjetimo, policija je očevidom utvrdila da je noćas u Bedekovčini 39-godišnju ženu u obiteljskoj kući vatrenim oružjem ubio 43-godišnji suprug, da bi kasnije počinio samoubojstvo vatrenim oružjem u klijeti.

Načelnik Bedekovčine, Željko Odak potvrdio je informaciju kako je ubijena žena majka četvero djece, od kojih je troje maloljetno.

