Prva reakcija Vučića nakon smrti Mladića: "Haški sud želio je da umre iza rešetaka"

Vučić je ponovno iznio tvrdnju da su pred međunarodnim sudovima Srbi tijekom ratova 1990-ih bili tretirani strože od drugih. Spomenuo je, među ostalima, Antu Gotovinu i Nasera Orića, tvrdeći da su osobe optužene za zločine nad Srbima često bile oslobađane. Njegove tvrdnje odnose se na njegov politički pogled na rad Haškog tribunala.