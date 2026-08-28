spomenuo i gotovinu
Prva reakcija Vučića nakon smrti Mladića: "Haški sud želio je da umre iza rešetaka"
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić komentirao je smrt Ratka Mladića, poručivši da će država, ako obitelj odluči da bude pokopan u Srbiji, osigurati da sve bude organizirano dostojanstveno. Istodobno je iznio niz oštrih ocjena na račun Haškog suda i govorio o odnosima Srbije s Hrvatskom i Kosovom.
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Vučić je, kako piše RTS, rekao da će Srbija pomoći obitelji Ratka Mladića oko organizacije pokopa, ako obitelj odluči da bude pokopan u Srbiji. Dodao je da još nema službenih informacija već su zasad sve medijske spekulacije.
Vučić je žestoko kritizirao Haški sud, tvrdeći da je cilj bio da Mladić posljednje dane života provede iza rešetaka. "Haag je želio Mladićevu smrt iza rešetaka", rekao je Vučić, ocijenivši takav odnos "anticivilizacijskim ponašanjem bez opravdanja".
Osvrnuo se i na najavljenu presudu bivšem kosovskom predsjedniku Hašimu Thaciju. Prema njegovim riječima, očekuje da će Thaci biti osuđen za "manja kaznena djela", dok bi kazna, tvrdi, mogla odgovarati vremenu koje je već proveo u pritvoru.
Vučić je ponovno iznio tvrdnju da su pred međunarodnim sudovima Srbi tijekom ratova 1990-ih bili tretirani strože od drugih. Spomenuo je, među ostalima, Antu Gotovinu i Nasera Orića, tvrdeći da su osobe optužene za zločine nad Srbima često bile oslobađane. Njegove tvrdnje odnose se na njegov politički pogled na rad Haškog tribunala.
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