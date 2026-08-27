Vučić odgovara Hrvatskoj: Naš cilj je odvraćanje, a što je s vašim haubicama?

"Naš cilj je odvraćanje. Mi ratove ne želimo, sukobe ne želimo, ali nikome nećemo dozvoliti da nam ruši i uništava zemlju. A što se tiče ofanzivnog oružja - gledali smo kod susjeda pa onda napravili bolje", rekao je Vučić tijekom posjeta nacionalnom Centru za razminiranje u Velikoj Moštanici, prema izvješću Tanjuga.