"ŽELE NAS BLOKIRATI"
Vučić odgovara Hrvatskoj: Naš cilj je odvraćanje, a što je s vašim haubicama?
Hrvatski dužnosnici pritišću Zapad jer žele blokirati modernizaciju Vojske Srbije, rekao je u četvrtak srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, dodavši da Srbija jača svoju vojsku zbog odvraćnja od potencijalne agresije i ne priprema se za rat.
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Aleksandar Vučić je na pitanje novinara kakve poruke šalje Zagreb kad predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i ministar obrane Ivan Anušić traže da Zapad pritisne Beograd zato što se Srbija "naoružava napadačkim oružjem", odgovorio da Hrvatska treba pogledati vlastito naoružavanje, aludirajući na isporuku njemačkih haubica hrvatskoj vojsci.
"Gledali smo kod susjeda pa onda napravili bolje"
"Naš cilj je odvraćanje. Mi ratove ne želimo, sukobe ne želimo, ali nikome nećemo dozvoliti da nam ruši i uništava zemlju. A što se tiče ofanzivnog oružja - gledali smo kod susjeda pa onda napravili bolje", rekao je Vučić tijekom posjeta nacionalnom Centru za razminiranje u Velikoj Moštanici, prema izvješću Tanjuga.
On je upitao je li nabava 16 njemačkih samohodnih haubica Panzer 2000 bila defanzivno oružje i jesu li Hrvatska i Njemačka za to nešto pitale Srbiju.
"I kad su uzimali Kiowa helikoptere sa Hellfire raketama - je li to bilo za obranu nečega ili za napadačko djelovanje?", rekao je Vučić.
"Samo dio novih sposobnosti"
On je ocjenio kako Hrvatska takve poruke može plasirati "nekome u svojoj javnosti" te naglasio da Srbija "odgovorno pristupa" opremanju i unaprijeđenju svoje vojske.
"Mislim da vi ne razumijete koliko je Vojska Srbije napredovala, zato što se mi time ne hvalimo dovoljno i ne želimo pričati o svemu", rekao je.
Vučić je najavio da će "samo dio" novih sposobnosti srbijanske vojske biti prikazani javnosti tijekom vojne vježbe 13. i 14. rujna poligonu Pešter.
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