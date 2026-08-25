PREDSJEDNIK SRBIJE
Vučić: "Kad Marta Kos govori o 'trojanskim konjima', misli na Srbiju. Radije bi vidjela neke ovce"
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da bi europska povjerenica za proširenje Marta Kos uskoro trebala posjetiti Beograd te ocijenio da je mislila na Srbiju kada je rekla da Europskoj uniji nisu potrebni "trojanski konji“.
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Aleksandar Vučić je, razgovarajući s novinarima u Varvarinu tijekom posjeta obitelji Vučetić, rekao da bi, kada bi bio ciničan i pomalo nepristojan, mogao kazati da bi Marta Kos "radije vidjela neke ovce nego konje“, ali da to, kako je dodao, ipak neće reći.
"Neka oni rade svoj posao, njima nisu potrebni ni trojanski ni ovakvi konji. Sami su sebi dovoljni, želim im sve najbolje. Nastavit ćemo biti na europskom putu, brže rasti i razvijati se, imati dobre domaćine, više djece i da Srbija brže napreduje“, rekao je Vučić.
Dodao je da nema sumnje da je europska povjerenica svojom izjavom mislila na Srbiju, javlja N1 Srbija.
Kos uskoro u Srbiji: "Nemojte se nadati..."
"Kada stalno nekoga sumnjičite, a nema nikakve dvojbe da je mislila na Srbiju – nemojte, molim vas“, rekao je Vučić.
Naveo je i da Marta Kos uskoro dolazi u Srbiju, ali da ne zna točan datum posjeta. Govoreći o europskim integracijama, poručio je da se ne treba previše nadati otvaranju novih pregovaračkih klastera.
"Nemojte se nadati otvaranju klastera, to nikoga osim mene ne zanima“, kazao je.
Vučić se ponovno osvrnuo i na izjavu predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, koji je najavio da će zapadne saveznike upozoriti da Srbija raspolaže suvremenim napadačkim naoružanjem.
"Kažem – hvala. Nastavit ćemo raditi na obrani i odvraćanju potencijalnih agresora“, poručio je Vučić.
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