Sud BiH donio odluku o prijavi zaposlenice koja je bila na koncertu Thompsona

U prijavi je navedeno i da Thompson na koncertima koristi ustaški pozdrav 'Za dom spremni'. Instagram profil stručne suradnice Suda BiH je u međuvremenu zaključan. Sud je potvrdio kako je predmet dodijeljen Odboru za etiku i integritet Suda BiH koji je razmatrao slučaj, ali utvrdio da nema temelja za pokretanje postupka.