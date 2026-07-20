Troje uhićenih nakon više od 3000 slučajeva trovanja u Sjevernoj Makedoniji

Prema početnim nalazima istrage do širenja zaraze je, čini se došlo nakon odluke gradskoga javnog vodovoda da vodu crpi iz rijeke i na taj se način pobrine za opskrbu gradske vodovodne mreže, a sve da bi ublažila nestašicu. Direktor tvrtke i dvoje zaposlenika su uhićeni, priopćila je policija.