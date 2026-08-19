"Tome se veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti i javnost saznati što se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koja se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj", kazao je Anušić nakon što je u Osijeku obišao pripadnike Hrvatske kopnene vojske angažirane na izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave.