Boris Scitar/PIXSELL

Helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u srijedu poslijepodne sletio je u Mostar, odakle je prema Zagrebu prevezao bivšeg visokog dužnosnika HDZ-a Milijana Brkića.

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Helikopter Subaru Bell 412 sletio je oko 14.30 sati na stadion HŠK Zrinjski, objavio je Bljesak.info.

Prema informacijama tog portala, helikopterom je prevezen Milijan Brkić, bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora i HDZ-a te nekadašnji zapovjednik specijalne jedinice policije Alfe.

Brkić, među prijateljima i suborcima poznat kao Vaso, potom je prevezen u Zagreb.

Prema podacima servisa Flightradar, helikopter je oko 15.30 sati sletio u Zagrebu, u blizini Kliničke bolnice Dubrava.

Razlog Brkićeva prijevoza helikopterom zasad nije naveden.

O ovom letu poslali sm upit MUP-u, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.