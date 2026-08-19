Oglas

RAZLOG NEPOZNAT

VIDEO / Prevezen u KB Dubrava? Helikopter hrvatskog MUP-a sletio u Mostar po Milijana Brkića

author
N1 Info
|
19. kol. 2026. 17:54
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Boris Scitar/PIXSELL

Helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u srijedu poslijepodne sletio je u Mostar, odakle je prema Zagrebu prevezao bivšeg visokog dužnosnika HDZ-a Milijana Brkića.

Oglas

Helikopter Subaru Bell 412 sletio je oko 14.30 sati na stadion HŠK Zrinjski, objavio je Bljesak.info.

Prema informacijama tog portala, helikopterom je prevezen Milijan Brkić, bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora i HDZ-a te nekadašnji zapovjednik specijalne jedinice policije Alfe.

Brkić, među prijateljima i suborcima poznat kao Vaso, potom je prevezen u Zagreb.

Prema podacima servisa Flightradar, helikopter je oko 15.30 sati sletio u Zagrebu, u blizini Kliničke bolnice Dubrava.

Razlog Brkićeva prijevoza helikopterom zasad nije naveden.

O ovom letu poslali sm upit MUP-u, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.

Pročitajte još

Teme
bih hdz helikopter milijan brkić mostar mup

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ