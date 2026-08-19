RAZLOG NEPOZNAT
VIDEO / Prevezen u KB Dubrava? Helikopter hrvatskog MUP-a sletio u Mostar po Milijana Brkića
Helikopter Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske u srijedu poslijepodne sletio je u Mostar, odakle je prema Zagrebu prevezao bivšeg visokog dužnosnika HDZ-a Milijana Brkića.
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Helikopter Subaru Bell 412 sletio je oko 14.30 sati na stadion HŠK Zrinjski, objavio je Bljesak.info.
Prema informacijama tog portala, helikopterom je prevezen Milijan Brkić, bivši potpredsjednik Hrvatskog sabora i HDZ-a te nekadašnji zapovjednik specijalne jedinice policije Alfe.
Brkić, među prijateljima i suborcima poznat kao Vaso, potom je prevezen u Zagreb.
Prema podacima servisa Flightradar, helikopter je oko 15.30 sati sletio u Zagrebu, u blizini Kliničke bolnice Dubrava.
Razlog Brkićeva prijevoza helikopterom zasad nije naveden.
O ovom letu poslali sm upit MUP-u, a odgovor ćemo objaviti čim ga dobijemo.
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