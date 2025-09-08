Turist se izgubio 20 metara od magistrale. "Da, dobro ste pročitali"

"7.9. 2025. godine u 19:10 sati Služba zaštite i spašavanja je obaviještena od strane OKC 112 da strani državljanin traži pomoć odnosno da se izgubilo na lokaciji podnožja brda Vrmac. Lokaciju koja je dobivena smatrali smo greškom, jer se radilo o poziciji 20 metara od magistrale. Da, dobro ste pročitali. Osoba se izgubila na 20 metara od magistrale.