Turist se izgubio 20 metara od magistrale. "Da, dobro ste pročitali"

Vatrogasna jedinica Kotor objavila je kako su spasili mladog Poljaka koji se izgubio 20 metara od magistrale
"7.9. 2025. godine u 19:10 sati Služba zaštite i spašavanja je obaviještena od strane OKC 112 da strani državljanin traži pomoć odnosno da se izgubilo na lokaciji podnožja brda Vrmac. Lokaciju koja je dobivena smatrali smo greškom, jer se radilo o poziciji 20 metara od magistrale. Da, dobro ste pročitali. Osoba se izgubila na 20 metara od magistrale.
Upotrebom drona s termovizijom i s dvoje vatrogasaca osoba je "spašena". Helikopter ovog puta nije bio potreban.
Što mislite, je li toleriranje ovakvog ponašanja furešta i dalje opravdano? Mi mislimo da odavno nije.
A radilo se o mladoj, muškoj osobi (20.godina) poljske nacionalnosti", napisali su kotorski vatrogasci.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
