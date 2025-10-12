VIDEO / U Australiji se oprostili od Halida: "Bilo je zaista dostojanstveno i prekrasno"

Jedan od organizatora rekao je da se toliki odaziv ljudi iz svih država bivše Jugoslavije ne pamti.
Oglas
U dalekoj Australiji, na događaju koji je spontano organiziran u čast nedavno preminulog legendarnog pjevača Halida Bešlića, okupilo se više od 400 ljudi iz svih krajeva bivše države.
Ivan Knez, jedan od organizatora okupljanja, kazao je da je oduševljen energijom i odazivom svih onih koji su voljeli Halida. "Bilo je zaista dostojanstveno i prekrasno", rekao je Ivan i napomenuo da su na okupljanje došli i građani iz BiH, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije...
"U planu imamo još aktivnosti u spomen na našeg Halida, uskoro ćemo organizirati i humanitarni koncert", poručio je Ivan.
Podsjetimo, danas se u čast Halidu Bešliću u više od 60 gradova organiziraju okupljanja građana koji će slušati i pjevati njegove pjesme.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas