VIDEO / U Australiji se oprostili od Halida: "Bilo je zaista dostojanstveno i prekrasno"

N1 BiH
12. lis. 2025. 13:28
16.03.2024., Osijek - Halid Beslic odzao je koncert u Sportskoj dvorani Gradski vrt. Photo: Borna jaksic/PIXSELL
Jedan od organizatora rekao je da se toliki odaziv ljudi iz svih država bivše Jugoslavije ne pamti.

U dalekoj Australiji, na događaju koji je spontano organiziran u čast nedavno preminulog legendarnog pjevača Halida Bešlića, okupilo se više od 400 ljudi iz svih krajeva bivše države.

Ivan Knez, jedan od organizatora okupljanja, kazao je da je oduševljen energijom i odazivom svih onih koji su voljeli Halida. "Bilo je zaista dostojanstveno i prekrasno", rekao je Ivan i napomenuo da su na okupljanje došli i građani iz BiH, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije...

"U planu imamo još aktivnosti u spomen na našeg Halida, uskoro ćemo organizirati i humanitarni koncert", poručio je Ivan.

Podsjetimo, danas se u čast Halidu Bešliću u više od 60 gradova organiziraju okupljanja građana koji će slušati i pjevati njegove pjesme.

Teme
Australija Halid Bešlić

