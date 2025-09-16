U Banjoj Luci palili svijeće za Kirka. Dodik: Bio je istinski prijatelj Srba

Deseci građana okupili su se u Banjoj Luci kako bi paljenjem svijeća ispred Palače Republike odali počast ubijenom američkom konzervativnom aktivistu Charlieju Kirku.
Ispred palače postavljena je Kirkova slika uz srpsku i američku zastavu, a građanima su se pridružili i predstavnici institucija Republike Srpske, prenosi Index.
Svijeće su upalili izaslanik u Domu naroda Radovan Kovačević, savjetnik predsjednika Marko Romić, ravnatelj Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić, zastupnik Srđan Mazalica i predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković.
"Patrioti širom svijeta su postali žrtve"
"Smatramo da Banja Luka treba iskazati solidarnost s obitelji i američkim narodom. Patrioti širom svijeta su postali žrtve i ne biraju se sredstva u obračunu s njima. Ne smijemo ne primijetiti da postoje danas oni koji se nazivaju borcima protiv fašizma, a da se koriste svim fašističkim sredstvima. Republika Srpska ne podržava takve vrijednosti", rekao je Kovačević.
Dodao je kako se život Charlieja Kirka, koji je promovirao kršćanstvo, obitelj i patriotizam, nije smio tako završiti.
"Željeli smo ovdje kao predstavnici najveće političke stranke u Republici Srpskoj, čiji je predsjednik Milorad Dodik, ali i kao predstavnici institucije vlasti, odati počast momku koji je ubijen od onih kojima je samo smetalo to što on drugačije misli i zbog toga što se zalagao za vrijednosti kršćanskog društva, obitelji i ljubavi", poručio je Kovačević.
"Mediji koji su nas sotonizirali normalizirali nasilje prema Kirku"
Politolog Mario Ćumurović izjavio je da je Kirk stradao isključivo zbog zalaganja za kršćanske tradicionalne vrijednosti i obranu istine. "Okupili smo se da iskažemo poštovanje čovjeku koji je stradao zbog istine. Nadam se da će Kirk biti motivacija mladima da se bore za vrijednosti u koje vjeruju", rekao je Ćumurović.
Njegov kolega, politolog Vojislav Savić, istaknuo je da nitko ne bi smio biti ubijen zbog svojeg mišljenja. Povukao je paralelu s devedesetima: "Isti mediji koji su nas sotonizirali, oni su koji su normalizirali nasilje prema Kirku, što je dovelo do tragedije".
➡️ Banja Luka lit candles in honour of Charlie Kirk.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2025
Republika Srpska conveys a quiet yet powerful message: compassion and humanity know no borders.
At this time of sorrow, we share in the grief of Charlie’s family and of all those with whom we uphold common values, and we… pic.twitter.com/kGrKNn22yx
Dodik: Bio je iskreni prijatelj srpskog naroda
Milorad Dodik kaže da je Republika Srpska poslala tihu i snažnu poruku da suosjećanje i ljudskost ne poznaju granice, te da srpski narod dijeli bol Charliejeve obitelji i svih ljudi s kojima dijeli vrijednosti, te poručio da mržnja nikada ne može pobijediti zajedništvo dobrih ljudi.
"Charlie Kirk bio je iskreni prijatelj srpskog naroda i zagovornik zajedničkih vrijednosti slobode i vjere koje nas povezuju", napisao je Dodik na X-u.
