Ispred palače republike

U Banjoj Luci palili svijeće za Kirka. Dodik: Bio je istinski prijatelj Srba

N1 Info
16. ruj. 2025. 08:45
Dejan Rakita/Pixsell

Deseci građana okupili su se u Banjoj Luci kako bi paljenjem svijeća ispred Palače Republike odali počast ubijenom američkom konzervativnom aktivistu Charlieju Kirku.

Ispred palače postavljena je Kirkova slika uz srpsku i američku zastavu, a građanima su se pridružili i predstavnici institucija Republike Srpske, prenosi Index.

Svijeće su upalili izaslanik u Domu naroda Radovan Kovačević, savjetnik predsjednika Marko Romić, ravnatelj Univerzitetskog-kliničkog centra RS Vlado Đajić, zastupnik Srđan Mazalica i predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković.

"Patrioti širom svijeta su postali žrtve"

"Smatramo da Banja Luka treba iskazati solidarnost s obitelji i američkim narodom. Patrioti širom svijeta su postali žrtve i ne biraju se sredstva u obračunu s njima. Ne smijemo ne primijetiti da postoje danas oni koji se nazivaju borcima protiv fašizma, a da se koriste svim fašističkim sredstvima. Republika Srpska ne podržava takve vrijednosti", rekao je Kovačević.

Dodao je kako se život Charlieja Kirka, koji je promovirao kršćanstvo, obitelj i patriotizam, nije smio tako završiti.

"Željeli smo ovdje kao predstavnici najveće političke stranke u Republici Srpskoj, čiji je predsjednik Milorad Dodik, ali i kao predstavnici institucije vlasti, odati počast momku koji je ubijen od onih kojima je samo smetalo to što on drugačije misli i zbog toga što se zalagao za vrijednosti kršćanskog društva, obitelji i ljubavi", poručio je Kovačević.

"Mediji koji su nas sotonizirali normalizirali nasilje prema Kirku"

Politolog Mario Ćumurović izjavio je da je Kirk stradao isključivo zbog zalaganja za kršćanske tradicionalne vrijednosti i obranu istine. "Okupili smo se da iskažemo poštovanje čovjeku koji je stradao zbog istine. Nadam se da će Kirk biti motivacija mladima da se bore za vrijednosti u koje vjeruju", rekao je Ćumurović.

U Banjaluci su se veceras okupili pojedini funkcioneri RS i pripadnici vladajuceg SNSD-a kako bi odali pocast ubijenom konzervativnom aktivisti Charli Kirku.
Dejan Rakita/Pixsell

Njegov kolega, politolog Vojislav Savić, istaknuo je da nitko ne bi smio biti ubijen zbog svojeg mišljenja. Povukao je paralelu s devedesetima: "Isti mediji koji su nas sotonizirali, oni su koji su normalizirali nasilje prema Kirku, što je dovelo do tragedije".

Dodik: Bio je iskreni prijatelj srpskog naroda

Milorad Dodik kaže da je Republika Srpska poslala tihu i snažnu poruku da suosjećanje i ljudskost ne poznaju granice, te da srpski narod dijeli bol Charliejeve obitelji i svih ljudi s kojima dijeli vrijednosti, te poručio da mržnja nikada ne može pobijediti zajedništvo dobrih ljudi.

"Charlie Kirk bio je iskreni prijatelj srpskog naroda i zagovornik zajedničkih vrijednosti slobode i vjere koje nas povezuju", napisao je Dodik na X-u.

