U Banjoj Luci palili svijeće za Kirka. Dodik: Bio je istinski prijatelj Srba

"Željeli smo ovdje kao predstavnici najveće političke stranke u Republici Srpskoj, čiji je predsjednik Milorad Dodik, ali i kao predstavnici institucije vlasti, odati počast momku koji je ubijen od onih kojima je samo smetalo to što on drugačije misli i zbog toga što se zalagao za vrijednosti kršćanskog društva, obitelji i ljubavi", poručio je Kovačević.