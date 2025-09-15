Osumnjičeni u pritvoru
Istraga o atentatu na Kirka otvara nova pitanja. Udovica se obratila javnosti
Jedan od najpoznatijih konzervativnih aktivista u Sjedinjenim Američkim Državama, Charlie Kirk, ubijen je tijekom nastupa na kampusu Utah Valley University. Ubojstvo je izazvalo snažan odjek u političkim i društvenim krugovima, a osumnjičenik Tyler Robinson (22) nalazi se u pritvoru i čeka suđenje.
Dok istražitelji analiziraju poruke, bilješke i ugravirane čahure pronađene na mjestu zločina, vlasti ispituju više mogućih motiva. Guverner Utaha Spencer Cox potvrdio je da se istražuje i Robinsonova romantična veza s transrodnim cimerom, ali i politička radikalizacija osumnjičenika u posljednjih nekoliko godina.
Policija sve detalje još provjerava, piše CNN.
Tijek istrage
Robinson je trećegodišnji student elektrotehničkog programa iz mjesta Washington u saveznoj državi Utah. Uhićen je nakon 33-satne potrage, a njegov je otac prepoznao sina na fotografijama koje je objavila policija i nagovorio ga da se povjeri lokalnom svećeniku, prenosi Dnevnik.hr.
Osumnjičenik je trenutačno smješten u posebnu jedinicu u zatvoru okruga Utah, gdje je pod stalnim nadzorom i čeka psihološku procjenu. Policija je potvrdila da nije zabilježeno da je Robinson izravno prijetio samoubojstvom, no mjere su pooštrene zbog ozbiljnosti optužbi. Protiv njega je podignuta optužnica za teško ubojstvo. Još nije odlučeno hoće li tužiteljstvo zatražiti smrtnu kaznu.
Digitalni tragovi
Važnu ulogu u istrazi imaju poruke na platformi Discord. Robinson je, prema policijskom izvješću, slao poruke u kojima govori o preuzimanju puške s dogovorenog mjesta, ostavljanju oružja u grmlju te graviranju metaka.
Guverner Cox izjavio je kako slučaj pokazuje koliko brzo pojedinci mogu biti radikalizirani, dok je odvjetnik države Derek Brown naglasio da su ‘sve opcije na stolu’ kada je riječ o kaznenom progonu.
LGBTQ+ komora Utaha osudila je napad, naglasivši da se društvo mora oduprijeti mržnji i graditi mostove solidarnosti.
Obitelj i kolege žrtve
Charlie Kirk imao je 31 godinu i bio je suosnivač konzervativne studentske organizacije Turning Point USA, blisko povezan s bivšim predsjednikom Donaldom Trumpom. Njegova supruga Erika Kirk objavila je kako će nastaviti suprugovo djelovanje, uključujući podcaste, sveučilišne turneje i godišnju konferenciju Americafest u Phoenixu.
Na društvenim mrežama objavila je fotografije i oproštajne poruke, a u emotivnom istupu najavila da će nastaviti promovirati vrijednosti za koje se njezin suprug zalagao.
Javne komemoracije
Od New Yorka do Utaha održavaju se bdijenja i okupljanja na kojima su studenti i simpatizeri odavali počast ubijenom aktivistu.
Na kampusu u Provu, gdje se dogodio napad, tisuće studenata svjedočile su incidentu. Sveučilište je najavilo da će nastava biti nastavljena tjedan dana kasnije, a studentima će biti osigurana psihološka podrška.
Za 21. rujna najavljen je veliki memorijal u State Farm Stadiumu u Glendaleu, u saveznoj državi Arizoni. Stadion s kapacitetom od 63.400 mjesta bit će domaćin skupa na kojem će govoriti obitelj, kolege i predstavnici političke scene. Još nije potvrđeno hoće li Donald Trump osobno prisustvovati, iako je izjavio da osjeća ‘obvezu’ doći na pogreb.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare