Istraga o atentatu na Kirka otvara nova pitanja. Udovica se obratila javnosti

Osumnjičenik je trenutačno smješten u posebnu jedinicu u zatvoru okruga Utah, gdje je pod stalnim nadzorom i čeka psihološku procjenu. Policija je potvrdila da nije zabilježeno da je Robinson izravno prijetio samoubojstvom, no mjere su pooštrene zbog ozbiljnosti optužbi. Protiv njega je podignuta optužnica za teško ubojstvo. Još nije odlučeno hoće li tužiteljstvo zatražiti smrtnu kaznu.