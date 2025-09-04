Ana Brnabić: "Hej, ljudi, je li ovo Picula?"

"Ma ljudi, je li ovo Picula? Ne mogu ga prepoznati bez puške… I što kaže – najslabija karika naših europskih integracija je naša vanjska i sigurnosna politika. Da prevedem – to što ne uvodimo sankcije Rusiji. Dobro je da znamo, konačno, da to nisu vladavina prava ili sloboda medija, nego to što ne uvodimo sankcije Rusiji! Hvala lijepo, doviđenja. Omakla se i Piculi istina!“, napisla je na X-u Ana Brnabić.