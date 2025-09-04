Ana Brnabić: "Hej, ljudi, je li ovo Picula?"

Ana Brnabić, predsjednica Narodne skupštine i članica najužeg vodstva Srpske napredne stranke, komentirala je danas izjavu Tonina Picule, izvjestitelja EP-a za Srbiju.
"Ma ljudi, je li ovo Picula? Ne mogu ga prepoznati bez puške… I što kaže – najslabija karika naših europskih integracija je naša vanjska i sigurnosna politika. Da prevedem – to što ne uvodimo sankcije Rusiji. Dobro je da znamo, konačno, da to nisu vladavina prava ili sloboda medija, nego to što ne uvodimo sankcije Rusiji! Hvala lijepo, doviđenja. Omakla se i Piculi istina!“, napisla je na X-u Ana Brnabić.
Ma, ljudi, je l' ovo Picula? Ne mogu da ga prepoznam bez puške... I šta kaže - najslabija karika naših evropskih integracija je naša spoljna i bezbednosna politika. Da prevedem - to što ne uvodimo sankcije Rusiji. Dobro je da znamo, konačno, da nije vladavina prava ili sloboda… https://t.co/PPMQU7IRdt— Ana Brnabic (@anabrnabic) September 4, 2025
Uz objavu Ana Brnabić podijelila je i tvit Tonina Picule u kojem on kaže da EU nije jasno osudila prisustvo srpskog predsjednika i slovačkog premijera, Aleksandra Vučića i Roberta Fica, na vojnoj paradi u Kini, te da je stoga najslabija karika zajednička europska vanjska i sigurnosna politika.
