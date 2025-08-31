Dodik: Pokušat ću Putina uvjeriti da podrži naš stav o neovisnosti RS-a

"O tome smo već razgovarali, ali (Putin) je uvijek podržavao Daytonski sporazum i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. O tome se raspravljalo i zadnji put kad smo razgovarali. Ali mnogo se toga promijenilo od tada. Pokušat ću ga uvjeriti da podrži naš stav (o neovisnosti RS-a). Ne znam hoću li uspjeti, ali definitivno ću o tome razgovarati", izjavio je Dodik.