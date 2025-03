U Novom Sadu pretučena četiri studenta, dvojica završila na hitnoj

Podijeli :

Četiri studenta Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja u blokadi pretučena su sinoć u centru Novog Sada.

Oni su navečer bili u jednom lokalu u centru gdje su, kako kažu, pjevali “Tko ne skače, taj je ćale“, nakon čega su im upućene prijetnje.

Jedan od studenata, Milan Stanković, koji je lakše ozlijeđen, rekao je da se incident dogodio između dva i tri sata ujutro. Prema njegovim riječima, dvojica kolega završila su na hitnoj, piše nova.rs.

“Dok smo bili u klubu, pjevali smo, a tada su nas upozorili da budemo na oprezu ako dođu SNS-ovi batinaši. Kolega koji je bio na ulazu vidio je da nas netko snima. Kad smo izašli van, stali smo blizu fontane, a odjednom je izletjelo deset krupnih momaka s remenima u rukama i pitali jesmo li imali neki problem. Podigli smo ruke i rekli da nema problema te da se želimo samo zabaviti. No, oni su nas napali remenima. Jednom kolegi slomljena je čeljust, a drugi kolega je na hitnoj kod neurokirurga jer postoji mogućnost unutarnjeg krvarenja“, ispričao je Stanković te dodao da su na hitnoj bili do pola šest ujutro.

Drugi student, Vanja Vukas, rekao je da je u tom trenutku bio malo dalje kada je vidio nekoliko muškaraca kako trče prema njemu.

“Ganjali su me kroz centar, ja sam trčao, a onda me privela policija i stavila mi lisice. Pokušao sam im reći da pogledaju iza sebe i vide tko me prati s remenom u ruci, ali su to ignorirali i pod izgovorom da me smire stavili mi lisice“, ispričao je Vukas.

