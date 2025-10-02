tematski park
U ovom gradu u Srbiji napravili su "mini Jugoslaviju": Pogledajte kako izgleda Yugoland
Na sjeveru Srbije, pokraj Subotice, izgrađen je tematski park koji nosi naziv Yugoland, s ambicijom da postane mjesto gdje se sjećanja na stari zajednički jugoslavenski prostor oživljavaju kroz skulpture, simbole, manifestacije, ali i svakodnevne aktivnosti.
Prema podacima Turističke organizacije Vojvodine, Yugoland zauzima površinu od oko 2,5 hektara i službeno je osnovan 2003. godine na privatnoj parceli, prema ideji Blaška Gabrića i skupine istomišljenika koji nisu željeli dopustiti „da se ime Jugoslavija nakon 80 godina postojanja izbriše bez referenduma“.
Čini se da ima mnogo takvih, pa je „mini Jugoslavija“ privukla ljude iz cijele Srbije, ali i drugih bivših jugoslavenskih zemalja i dijaspore, osobito kada se obilježavaju veliki praznici nekadašnje države kao što su 1. svibnja – Međunarodni praznik rada, 9. svibnja – Dan pobjede nad fašizmom, zatim 25. svibnja – nekadašnji Dan mladosti, 29. studenoga – nekadašnji Dan republike, piše nova.rs.
Na ovome mjestu još vijori zastava s petokrakom, a park obiluje simbolima bivše Jugoslavije i likovima iz njezine povijesti.
Tu je, naravno, i skulptura Josipa Broza Tita u prirodnoj veličini – postavljena kao jedno od središta kolektivne nostalgije.
Repliku najpoznatije Titove biste koja se nalazi u Kumrovcu, umjetnik Franjo Mačković izradio je besplatno, a u parku su postavljene i njegove skulpture Aleksandra Karađorđevića i vojvode Živojina Mišića.
Čuveni crveni kiosk detalj je koji mnogima prizove sjećanja na „neka ljepša vremena“, a prošle godine u ovaj park sletio je i vojni zrakoplov Soko Jastreb J‑21 i ostao tamo kao vrijedan eksponat.
Također je izgrađen „mini Triglav” — brežuljak visok oko 12 metara, koji su osnivači napravili kao repliku slovenskog planinskog vrha.
Park je uređen, s više od 3.000 stabala i s informativnim tablama koje označavaju vrste drveća i pružaju zanimljive činjenice, a programi poput Ekoslavije (festival ekologije i antifašizma), Dani humanosti, „Skup Jugoslavena svih republika“, „Biciklom do čišćeg zraka“ i slični kampovi, festivali i okupljanja čine da Yugoland ne bude samo statični muzej na otvorenom, već jedinstveni spoj nostalgije, simbolike i društvenog angažmana.
