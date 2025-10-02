U ovom gradu u Srbiji napravili su "mini Jugoslaviju": Pogledajte kako izgleda Yugoland

Park je uređen, s više od 3.000 stabala i s informativnim tablama koje označavaju vrste drveća i pružaju zanimljive činjenice, a programi poput Ekoslavije (festival ekologije i antifašizma), Dani humanosti, „Skup Jugoslavena svih republika“, „Biciklom do čišćeg zraka“ i slični kampovi, festivali i okupljanja čine da Yugoland ne bude samo statični muzej na otvorenom, već jedinstveni spoj nostalgije, simbolike i društvenog angažmana.