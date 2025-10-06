U prevrtanju čamca kod Bačkog Novog Sela jedna osoba se utopila, devet ljudi spašeno

N1 Srbija

Policijskoj upravi u Novom Sadu sinoć je oko 20:45 sati prijavljeno da se na Dunavu kod mjesta Plavna prevrnuo čamac s najmanje deset osoba, među kojima su bili i državljani Narodne Republike Kine, priopćio je MUP.

Sudjelovala granična policija Srbije i hrvatska policija

Odmah nakon dojave upućene su patrole Policijske uprave u Novom Sadu, granična policija i pripadnici Odjela za izvanredne situacije, ali je kontaktirana i policija Republike Hrvatske, dodaje se u priopćenju.

U Bačkom Novom Selu tijekom akcije spašavanja iz vode je izvučena jedna osoba, kineski državljanin, koji je proglašen mrtvim, naveo je MUP Srbije.

Kineski državljani

Također, do sada su pronađena još četiri kineska državljana kojima je naloženo pružanje liječničke pomoći.

Prema dosadašnjim informacijama, hrvatska policija iz Dunava je izvukla petero kineskih državljana - tri muškarca i dvije žene, dodaje MUP.

Policija nastavlja istragu i u suradnji s Višim javnim tužiteljstvom u Novom Sadu, koje je ovaj događaj kvalificiralo kao kazneno djelo, nedozvoljen prelazak državne granice i krijumčarenje ljudi, poduzima mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja.