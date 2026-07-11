U Srebrenici pokopano deset žrtava genocida, zločin se ne zaboravlja

"Dužni smo prema onima koji su bili prije nas, ali i prema onima koji dolaze poslije nas čuvati istinu i podržavati mir i pomirenje. Neka žrtve počivaju u miru, nećemo ih zaboraviti", kazao je Crishock kojemu se u Srebrenici pridružio i američki otpravnik poslova u BiH John Ginkel.