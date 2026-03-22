Slovenija

U susjedstvu na snazi ograničenja točenja goriva: Aktivirana i vojska

author
Hina
|
22. ožu. 2026. 09:26
Different fuel pistols .somewhere in Amsterdam city
Freepik/Ilustracija

U Sloveniji je od ponoći na snazi ​​odluka o ograničenju točenja goriva na benzinskim crpkama, s ciljem smanjenja problema s opskrbom naftnim derivatima.

Točenje goriva na benzinskim crpkama ograničeno je na 50 litara po osobi dnevno te 200 litara po pravnoj osobi i po fizičkoj osobi koja se bavi gospodarstvom, uključujući poljoprivredu.

Ograničenja će biti na snazi ​​do daljnjega.

Vlada je također aktivirala slovensku vojsku, koja će sudjelovati u opskrbi, a njezini pripadnici bit će na raspolaganju i za prijevoz goriva, te je pozvala distributere da koordiniraju isporuke iz skladišta do benzinskih crpki, čime će se isporuke goriva do crpki ubrzati.

Trgovci gorivom morat će ujutro vladi dostaviti nova izvješća o stanju na svojim benzinskim crpkama. Vlada će potom odlučiti jesu li potrebne dodatne mjere, najavio je u subotu navečer premijer Robert Golob.

Prema njegovim riječima, vlada želi postići ograničenja prodaje goriva, posebno strancima, zbog čega su izdali preporuku trgovcima da pripreme mjere za strane državljane.

Problemi su uglavnom s Petrolom, prema kojem je premijer u subotu bio vrlo kritičan. Međutim, ova tvrtka je u subotu tvrdila da s maksimalnim angažmanom osiguravaju opskrbu svoje mreže.

