U utorak opet poskupljuje gorivo - ovo su moguće nove cijene

Od utorka vozače na benzinskim postajama očekuju nove cijene goriva.
Kako bi se ublažile posljedice krize, vlada je najavila da će ograničiti cijene goriva. Premijer Andrej Plenković najavio je nove mjere koje će se odnositi na iduća dva tjedna.
"Imamo sve podatke, no još se sve zbraja. Računa se i današnja situacija, pa da ne govorim sada koji cent gore ili dolje. Radi se o ozbiljnom rastu, nipošto zanemarivom. Cijena eurodizela porasla bi za 20 posto, benzina za gotovo 15 posto, a plavog dizela za skoro 30 posto", rekao je Plenković.
Prema izračunima, bez vladinih mjera, kako RTL Danas doznaje litra eurosupera 95 od utorka bi poskupjela za 21 cent i stajala 1.71 euro. Cijena eurodizela bila bi viša za 31 cent i iznosila 1.86 eura po litri. Plavi dizel, čija je cijena sada ograničena na 89 centi, skočio bi za 31 cent, na 1.20 eura.
"Ne smijemo zaboraviti da smo na početku vjerojatno najveće energetske krize koju pamti naša generacija. Doslovno na samom početku", rekao je Plenković, dodavši da se radi i na sigurnosti opskrbe.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
