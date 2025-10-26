Slovenski premijer najavio radikalne mjere

Slovenski premijer Robert Golob je u nedjelju nakon posjeta Novom Mestu, gdje je ubijen 48-godišnji muškarac, najavio radikalne mjere u području romske problematike koje bi trebale biti finalizirane u utorak.
Policijska jedinica u Novom Mestu već je ojačana, a Robert Golob najavio je i specijalnu policijsku jedinicu, dodatne policajce iz drugih mjesta i novu zakonsku osnovu za rad policajaca, prenosi agencija STA.
Jačanje policijskih jedinica
Nakon sastanka s gradonačelnikom Novog Mesta Gregorom Macedonijem i drugim predstavnicima jugoistočnih općina, Golob je rekao da će "radikalno intervenirati u nekim područjima koja do sada nisu adekvatno riješena". Pojasnio je da će u ponedjeljak policijske jedinice biti pojačane, a stići će i policajci iz drugih dijelova Slovenije. To je odlučeno s ciljem uspostavljanja ne samo mira, već prije svega sigurnosti svih građana.
Po riječima premijera, potpuno su svjesni "da neće ići bez radikalnih intervencija". Dodao je da će mjere ići u smjeru "i zakonskog jačanja policajaca kako bi mogli uspješno obavljati svoje zadatke".
Naglasio je da je dužnost svih političara u Sloveniji osigurati da žrtva u subotnjem napadu ispred bara u Novom Mestu ne bude uzaludna u borbi protiv kriminala, u ovom slučaju u romskim naseljima. „To je naša obveza i mora biti zajednički cilj cijelog naroda. Ovo ne može biti stvar samo jedne općine, samo jedne pokrajine, a ponajmanje ne može biti stvar političkih stranaka i političkih manevara“, ustvrdio je nakon sastanka, kojem su prisustvovali i ministri u odlasku Andreja Katič i Boštjan Poklukar.
Premijer Golob također je pozvao političke čelnike, poput gradonačelnika, da se okupe i pronađu način kako bi svi u cijeloj Sloveniji, uključujući i Dolenjsku, ponovno mogli živjeti u sigurnom društvu. Kako je rekao, razumije osjećaje ljutnje i straha. Istodobno je naglasio da to ne smije dovesti do poziva na oružje. Kako je rekao, svatko ima dužnost prevladati trenutnu situaciju na području romske problematike, koja nije nastala preko noći, već je rezultat desetljeća zanemarivanja ovog područja.
U izjavi za medije, gradonačelnik Novog Mesta Macedoni također je istaknuo da se stvari moraju radikalno promijeniti. "Dosta je bilo", naglasio je. Pozvao je na sistemske promjene, jer se "situacija u društvu i na terenu promijenila".
Između ostalog, rekao je da su predložili dulje razdoblje stalne policijske prisutnosti u blizini romskih naselja. Jamstva za promjenu zakonodavstva u području romske problematike danas nisu dobili, ali očekuje da će se to dogoditi u utorak, kada se gradsko vijeće sastaje na izvanrednoj sjednici.
Premijer prihvatio ostavke ministara
Ministrica pravosuđa Andreja Katič i ministar unutarnjih poslova Boštjan Poklukar odlučili su odstupiti nakon ubojstva u Novom Mestu, a premijer Golob je njihove ostavke prihvatio.
U noći sa subote na nedjelju oko 2:30 sati ispred bara u Novom Mestu, gdje se građani i dalje okupljaju u znak prosvjeda, napadnut je 48-godišnji muškarac koji je došao po sina.
Navodno ga je sin nazvao jer mu je prijetila skupina Roma. Prema prvim informacijama, muškarca je ispred bara pretukla skupina Roma, a policija je u vezi s incidentom uhitila jednog osumnjičenika, 21-godišnjaka.
Neslužbeno se navodi da je on bio jedini koji je napao muškarca, iako policija istražuje i mogućnost da je u napad bio uključen još netko. Žrtva je od zadobivenih ozljeda preminula u bolnici u subotu.
