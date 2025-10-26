Slovenski premijer najavio radikalne mjere

Naglasio je da je dužnost svih političara u Sloveniji osigurati da žrtva u subotnjem napadu ispred bara u Novom Mestu ne bude uzaludna u borbi protiv kriminala, u ovom slučaju u romskim naseljima. „To je naša obveza i mora biti zajednički cilj cijelog naroda. Ovo ne može biti stvar samo jedne općine, samo jedne pokrajine, a ponajmanje ne može biti stvar političkih stranaka i političkih manevara“, ustvrdio je nakon sastanka, kojem su prisustvovali i ministri u odlasku Andreja Katič i Boštjan Poklukar.