U narednim danima, na inicijativu predsjednice Republike Nataše Pirc Musar, bit će sazvana izvanredna sjednica Državnog zbora na kojoj će zastupnici raspravljati o situaciji na jugoistoku Slovenije. Kako je predsjednica najavila, želi otvoriti prostor za raspravu o trenutnoj situaciji i istaknuti važnost tolerancije u suočavanju s ovom osjetljivom i, nažalost, tragičnom temom.