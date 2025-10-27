nove mjere u sloveniji
21-godišnjak koji je ubio muškarca ispred kafića u Novom Mestu ide pred istražnog suca
21-godišnjak koji je priveden i osumnjičen za ubojstvo muškarca iz Novog Mesta danas će se pojaviti pred istražnim sucem. Očekuje se da će vlasti koordinirati mjere za pooštravanje kaznene politike.
21-godišnjak osumnjičen za ubojstvo 48-godišnjaka ispred kafića
21-godišnji Rom osumnjičen za ubojstvo 48-godišnjaka ispred kafića u Novom Mestu u subotu navečer danas će se pojaviti pred istražnim sucem. On mu može produžiti policijski pritvor, odrediti istražni zatvor ili ga pustiti na slobodu nakon 48 sati, što je malo vjerojatno.
Policija je od jučer povećala svoju prisutnost na području jugoistočne Slovenije, posebno u policijskoj upravi Novo Mesto. Premijer Robert Golob najavio je da će na ovom području biti dvostruko više policajaca nego drugdje.
Osim policajaca iz cijele zemlje koji će pomagati kolegama iz Novog Mesta, u blizini romskih naselja bit će stacionirane i specijalne policijske jedinice, a prema riječima premijera, "najvjerojatnije i specijalne jedinice".
Golob je naglasio da nakon tragedije država mora učiniti sve kako bi zaštitila sigurnost i vratila osjećaj mira među ljude.
Izjave ministara o ostavkama Državnom zboru
Zbog objektivne odgovornosti, ministri unutarnjih poslova i pravosuđa, Boštjan Poklukar i Andreja Katič, jučer su podnijeli ostavke. Premijer će danas svoje izjave o ostavkama poslati Državnom zboru. Ministri u ostavci nastavit će svoj rad punom snagom do imenovanja nasljednika, koje će Golob odabrati u narednim danima, najavio je premijer.
U narednim danima sva nadležna tijela koordinirat će mjere koje bi trebale pomoći u poboljšanju sigurnosne situacije na području jugoistočne Slovenije.
Premijer je najavio niz mjera i pooštravanje "kaznene politike, ne samo prema Romima, već prema svim nasilnim prijestupnicima". Prema njegovim riječima, sve institucije, od policije, tužiteljstva i pravosuđa, morat će dobiti veće ovlasti.
Sutra se predstavljaju nove mjere za pojačavanje sigurnosti
Vladini predstavnici jučer su o mjerama razgovarali s predstavnicima lokalne zajednice. Gradonačelnik Novog Mesta Gregor Macedoni naglasio je da su državni predstavnici već upoznati sa zahtjevima gradonačelnika.
Mjere će biti predstavljene sutra (utorak) kada se u Novom Mestu održava sjednica općinskog vijeća. Prema Golobovim riječima, prisustvovat će ključni predstavnici vlade, a pozvani su i glavni državni odvjetnik i predsjednik Vrhovnog suda.
Za sutra poslijepodne, u 17 sati, u Novom Mestu najavljen je i skup. Nakon tragične smrti stanovnika Novog Mesta, poziva se na miran i dostojanstven prosvjed, ali i čvrst zahtjev za promjenama.
Uskoro izvanredna sjednica parlamenta
U narednim danima, na inicijativu predsjednice Republike Nataše Pirc Musar, bit će sazvana izvanredna sjednica Državnog zbora na kojoj će zastupnici raspravljati o situaciji na jugoistoku Slovenije. Kako je predsjednica najavila, želi otvoriti prostor za raspravu o trenutnoj situaciji i istaknuti važnost tolerancije u suočavanju s ovom osjetljivom i, nažalost, tragičnom temom.
"Neprihvatljivo je da se takva tragedija iskorištava u predizborne svrhe ili za jeftino skupljanje političkih bodova. Potrebna nam je trezvena, profesionalna i odgovorna rasprava koja će donijeti učinkovita rješenja", naglasila je Pirc Musar.
Datum sjednice još nije određen. Vođa oporbe, predsjednik SDS-a Janez Janša, također je najavio da će tražiti izvanrednu sjednicu Državnog zbora. Najavio je i prosvjede ispred parlamenta na dan sjednice.
