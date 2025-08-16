Oglas

NIJE PROSVJEDOVAO

Uhićeni Hrvat pušten iz Srbije, ali uz stroge kazne: Ministarstvo poslalo upozorenje građanima

author
N1 Info
|
16. kol. 2025. 12:18
Serbia's police officers intervene to end standoff between ruling party supporters and anti-government protesters in Belgrade, Serbia, August 13, 2025. REUTERS/Djordje Kojadinovic
REUTERS/Djordje Kojadinovic

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) potvrdilo je za Dnevnik Nove TV da je hrvatski državljanin B.H. (23), koji je uhićen u Srbiji, sinoć iz te zemlje prešao u Hrvatsku.

Oglas

Prethodno mu je u Srbiji izrečena novčana kazna te zabrana ulaska na godinu dana. Sam hrvatski državljanin navodi da nije sudjelovao u prosvjedima, već da je bio legitimiran i uhićen izvan njih, dodaje Dnevnik.

U tom kontekstu Ministarstvo podsjeća na preporuke za putovanja dostupne na mrežnim stranicama MVEP-a kojima se hrvatskim državljanima savjetuje da odgode putovanja u Republiku Srbiju koja nisu nužna.

MVEP i Veleposlanstvo RH u Beogradu će nastaviti pratiti situaciju te će, u suradnji s nadležnim institucijama, poduzimati sve potrebne radnje u zaštiti interesa i sigurnosti hrvatskih državljana, poručili su iz MVEP-a.

Ivica Dačić, ministar unutarnjih poslova Srbije, izjavio je da se uhićenog hrvatskog državljana sumnjiči da je napao pripadnike Žandaermerije na križanju Nemanjine i Resavske ulice.

Teme
aleksandar vučić kazna srbija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ