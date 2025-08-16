Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) potvrdilo je za Dnevnik Nove TV da je hrvatski državljanin B.H. (23), koji je uhićen u Srbiji, sinoć iz te zemlje prešao u Hrvatsku.
Prethodno mu je u Srbiji izrečena novčana kazna te zabrana ulaska na godinu dana. Sam hrvatski državljanin navodi da nije sudjelovao u prosvjedima, već da je bio legitimiran i uhićen izvan njih, dodaje Dnevnik.
U tom kontekstu Ministarstvo podsjeća na preporuke za putovanja dostupne na mrežnim stranicama MVEP-a kojima se hrvatskim državljanima savjetuje da odgode putovanja u Republiku Srbiju koja nisu nužna.
MVEP i Veleposlanstvo RH u Beogradu će nastaviti pratiti situaciju te će, u suradnji s nadležnim institucijama, poduzimati sve potrebne radnje u zaštiti interesa i sigurnosti hrvatskih državljana, poručili su iz MVEP-a.
Ivica Dačić, ministar unutarnjih poslova Srbije, izjavio je da se uhićenog hrvatskog državljana sumnjiči da je napao pripadnike Žandaermerije na križanju Nemanjine i Resavske ulice.
