U LOZNICI

VIDEO / Građani u Srbiji prekinuli koncert Jelene Karleuše, policija je ispratila do auta

N1 Srbija
15. kol. 2025. 22:48
Nakon što su građani ušli na koncert Jelene Karleuše u Loznici u Srbiji, njen nastup je ranije završen.

Pjevačica Jelena Karleuša večeras od 21 sat imala je zakazan koncert na platou ispred stadiona "Lagator" u Loznici.

Aktivisti „Ne damo Jadar” i okupljeni građani uspjeli su ući na koncert Jelene Karleuše, protiv čijeg su gostovanja u ovom gradu izrazili nezadovoljstvo.

Policija ju je ispratila do automobila dok su građani dobacivali pogrdne riječi.

Tvrde da je situacija napeta i da je na njih bačen suzavac, izvještava N1 Srbija.

Teme
jelena karleuša koncert jelene karleuše prosvjedi u srbiji suzavac

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
